Українські спроможності не обмежуються тільки системами типу "Нептун", є ще інші системи.

Україна має засоби і матиме ще більші спроможності, щоб загнати Чорноморський флот ближче до Туапсе, Новоросійська і не давати рухатися в зоні Криму.

Так заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов прокоментував заяву оборонного відомства, що від сьогодні, 21 липня, всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів на окупованих територіях можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

"Порівняно з тим, як починалася війна, такі спроможності є. І вони будуть ще більші. І ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку ще в минулому році говорив: "Загнати весь цей Чорноморський флот ближче туди до Туапсе, Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму", - наголосив Гаврилов.

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Він підкреслив, що спроможності України не обмежуються тільки системами типу "Нептун", а є ще й інші системи. "Ми сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі", - додав він.

Гаврилов зазначає, що чим довше війна буде затягуватися, тим менше шансів для російського Чорноморського флоту "вижити в найближчій перспективі". "Суто через технологічні рішення, які у нас будуть закривати цю тему. Тому хай думають, хай розраховують. Якщо хтось сумнівається - хай чекають", - заінтригував він.

Вихід РФ з "зернової угоди" і наслідки - головне

Після виходу Росії із зернової угоди, в Міноборони РФ заявили, що вважатимуть судна з українським зерном "перевізниками зброї" та залученими до російсько-української війни на боці України.

У відповідь Міністерство оборони України заявило, що з 21 липня розглядатиме всі судна, які прямують Чорним морем до російських портів та портів на окупованих територіях, такими, що перевозять зброю.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Військово-морські сили Збройних сил України мають можливості, щоб влаштувати "бавовну" кораблям, які курсуватимуть до портів Росії.

В Міноборони згадали про долю крейсера "Москва" та нагадали, що мають чим топити російські кораблі.

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