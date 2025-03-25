За словами речника ВМС ЗСУ, для військових мир на морі передбачає припинення Росією обстрілів портової інфраструктури.

Росія у рамках переговорів про мир у Чорному морі, за який намагаються домовитися представники України, РФ та США, хоче поновити так звану "зернову угоду", яка з літа 2022 року діяла приблизно рік. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, поки незрозуміло, що пропонує Москва у цьому контексті, бо в Азово-Чорноморському регіоні - статус "кво".

Як наголосив в ефірі Новини.LIVE Дмитро Плетенчук, навіть під час дії зернової угоди, з якої Москва демонстративно вийшла влітку 2023 року, російська армія завдавала ударів по портах Великої Одеси.

Окрім того, росіяни, які входили до складу спільної оглядової групи якомога більше, навмисно затягувала огляд торгових суден, які йшли до українських портів, зокрема "Чорноморська", "Південного" та Одеського порту. Загалом представники РФ щодоби пропускали до 10 іноземних суден.

"Щодо угоди зернової - так під час її дії росіяни завдавали удари по припортовій інфраструктурі, порушуючи цю угоду. Сама угода працювала для нас не найкращим способом. Росіяни пропускали до 10 суден в день - технічно максимально затягуючи процес догляду. Та враховуючи те, що наш "коридор" працює й без участі росіян, що звісно їм дуже не подобається, який нам сенс йти на якісь в цьому плані додаткові поступки?", - підкреслив речник.

Також він наголосив, що для військових моряків мир - це припинення вогневих ударів саме по портах. Однак є певна особливість - удари по портах ворог завдає зазвичай не з водних та підводних носіїв, що перебувають в морі, а з його боку, зокрема з окупованого Криму.

"З позиції ВМС, якийсь мир це, першочергове, припинення обстрілу портової інфраструктури. Що ще може запропонувати Росія в Азово-Чорноморському регіоні - наразі уявити складно. Є якісь витоки в ЗМІ щодо портів Херсона та Миколаєва й річок. Та до речі, дуже цікавий цей пункт про річки… Вибачте, а за які річки йде мова, якщо Дніпро це українська ріка? Удари з Криму - це про перемир’я в морі чи удари з суходолу? Удари "шахедами" з Приморсько-Ахтарська, Чауди - це удари з моря чи з суходолу?!", - акцентує Плетенчук.

Він додає, що для України дійсно є проблемою російські атаки портової інфраструктури, але наразі незрозуміло, за які саме домовленості може йти. Для того, щоб розставити крапки над "і", треба бачити відповідний кінцевий документ.

"Поки росіянам важко нам щось запропонувати. В Азово-Чорноморському регіоні у нас, в принципі, статус "кво", - підкреслив Плетенчук.

"Зернова угода" - що відомо

Як писав УНІАН, влітку 2022 року за посередництва Туреччини і ООН була укладена "зернова угода", покликана розблокувати експорт через українські порти, в тому числі і для поставок продовольства в голодуючі країни. Вже у липні 2023 року РФ демонстративно відмовилася продовжити дію "угоди".

Однак ВМС ЗСУ вдалося налагодити інший коридор для курсування торгівельних суден і вже у вересні 2023 року з портів Великої Одеси тимчасовим коридором вийшло судно із зерном.

Зараз про мир у Чорному морі домовляються представники України, РФ та США. Однак, на думку експертів, він вигідний у першу чергу Кремлю.

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