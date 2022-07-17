Експерт наголосив, що Кримський міст – територія України, незаконно анексована Російською Федерацією.

Україна має повне право завдати удару по Кримському мосту, який сполучає окупований український півострів з Росією.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Ми маємо повне право, якщо сьогодні-завтра постане питання, дадуть нам ракети - завдавати удари по Кримському мосту чи ні. Взагалі жодних сумнівів - просто завдати удари і все", – висловив думку експерт.

Жданов наголосив, що Кримський міст – територія України, незаконно анексована Російською Федерацією.

"Міст упирається в наш берег від нашого берега 12 морських миль – це майже 20 км – це наша територія. Це наші територіальні води. Тут взагалі жодних питань немає. Ми просто будемо проводити контрнаступальну операцію для звільнення наших територій до кордонів 1991 року, які визнав увесь світ", – пояснив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Кримський міст чекає доля "вишок Бойка".

А сьогодні депутат Держдуми від "кримського регіону" Михайло Шеремет погрожував "нищівним ударом" по Києву, якщо Україна атакує Кримський міст.

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