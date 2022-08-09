Інформацію про вибухи на військовій базі країни агресора прокоментував український чиновник на правах анонімності.

Сьогодні, 9 серпня, в Криму лунали вибухи на одному з ключових аеродромів російської авіації. До 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ППС Росії, у складі якого переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. звідси російська армія здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися в результаті обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

Також на вибухи на авіабазі зреагували і в світі. УНІАН зібрав повідомлення зарубіжних ЗМІ про атаку на базу росіян на окупованому півострові.

CNN

"Одна людина загинула і кілька людей отримали поранення в результаті серії потужних вибухів, які сталися у вівторок на території російської військової авіабази на тимчасово окупованому українському півострові Крим", - йдеться в повідомленні видання з посиланням на "місцеву владу" Криму.

Також західні журналісти опублікували коментар Міноборони РФ з приводу вибухів, а саме те, що вибухи були викликані детонацією авіаційних боєприпасів. Також з посиланням на "главу" "МОЗ" окупованого півострова видання повідомило, що в результаті вибухів постраждали п'ятеро людей, а до місця вибухів були направлені бригади швидкої допомоги і санітарна авіація.

The New York Times

"У вівторок на ключовій російській авіабазі на окупованому Кремлем Кримському півострові стався вибух, що підняв величезний стовп диму і вбив щонайменше одну людину", - йдеться в повідомленні видання.

З посиланням на високопоставленого українського військового чиновника, обізнаного про ситуацію, журналісти повідомили, що за атакою стоять українські сили.

"Представник призначеного Кремлем "лідера" Криму підтвердив, що вибух був, але попросив жителів утриматися від поспішних висновків про його причини. У повідомленні Міноборони Росії йдеться лише про те, що причиною вибуху стала детонація авіаційного боєприпасу на авіабазі Саки", - також пише ЗМІ про реакцію країни-агресора на вибухи в Криму.

"Це була авіабаза, з якої регулярно вилітали літаки для ударів по наших військах на південному театрі військових дій", — цитують ексклюзивний коментар українського чиновника. Навіть на умовах анонімності він не став розкривати тип зброї, використаної при нападі, заявивши лише, що "було використано пристрій виключно українського виробництва".

"Український напад на російські війська на Кримському півострові буде являти собою значну ескалацію війни і ганьбу для президента Росії Володимира Путіна, який часто говорить про територію, яку він незаконно окупував в 2014 році, як про священну землю", - додають журналісти.

The Washington Post

Видання повідомило тільки заяву країни-агресора про вибухи на незаконнно окупованому півострові. "Росія заявила, що вибухи сталися на складі боєприпасів. У Міноборони РФ повідомили російським журналістам, що в результаті вибухів ніхто не постраждав, авіаційна техніка не постраждала", - йдеться в повідомленні. Однак журналісти також опублікували наступні повідомлення "влади" Криму про п'ятьох постраждалих, які були доставлені в лікарню після вибухів — четверо з порізами осколками і п'ятий з відкритим пораненням грудної клітини.

The Wall Street Journal

"За словами російських офіційних осіб, серія вибухів на базі ВПС Росії на стратегічно важливому півострові Крим викликала евакуацію, і це нервує, оскільки Україна продовжує контрнаступ, спрямований на звільнення півдня країни від контролю Росії", - йдеться в повідомленні видання.

"Вибухи наближають майже шестимісячну війну до дому для росіян, які значною мірою пережили війну як вторгнення на українську територію. Переважна більшість росіян підтримала захоплення півострова в 2014 році, і він став популярним туристичним напрямком", - додають журналісти.

Раніше повідомлялося, що в Криму в Новофедорівці сталися потужні вибухи в районі військового аеродрому, з якого під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України рано вранці 24 лютого, літаки окупантів літали бомбити Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області.

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