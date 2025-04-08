Дрон, який коштує купу грошей, здатен підійматися у повітря на 5 км та літати 10 годин.

На Лиманському напрямку ЗСУ збили ворожий БПЛА-розвідник під назвою "Мерлін-ВР", який коштує понад $300 тис. за одиницю.

Про це розповіли в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"Перегони за ворожим крилом влаштували зенітники механізованої бригади і їхні побратими з артилерійської бригади. Пілоти гармашів встигли дістатись до здобичі раніше, зате дрону піхотинців вдалося зафіксувати рідкісні кадри збиття ворожої цілі на висоті кількох кілометрів", - йдеться у повідомленні.

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Військові наголосили, що йдеться за найдорожчий російський БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР". Вартість експериментального розвідувального дрона становить понад $300 тис. Він здатен підійматися у небо на 5 км та перебувати в повітрі 10 годин, і летіти на відстань до 600 км.

"Але цей далеко не залетів, йому підрізали "крила"", - констатували в "Хортиці".

Знищення російської техніки

В окупованому Криму ЗСУ у березні уразили низку ворожих об’єктів, серед яких вертоліт, три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", морські судна, гелікоптер та 13 радіолокаційних станцій. Дорогі системи ППО виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР.

А нещодавно ЗСУ завдали удару по майстерні, в якій 155-та бригада морпіхів РФ наварювала на техніку додаткову броню.

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