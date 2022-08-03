Найближчим часом ворог також спробує захопити трасу, що сполучає Піски і Авдіївку.

Російські сили, ймовірно, вирішили атакувати Авдіївку в лоб з території окупованої Донецької області, а не чекати, поки українські сили відійдуть зі своїх підготовлених оборонних позицій в результаті російських операцій по охопленню на північний схід від населеного пункту.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що під повідомленням Генштабу про частковий успіх окупантів в даному районі, ймовірно, мається на увазі витіснення ЗСУ з району Бутовської шахти на південний захід від Авдіївки.

Найближчим часом ворог також спробує захопити трасу, що сполучає Піски і Авдіївку. Спроби штурмувати Авдіївку для Росії раніше не приносили істотного прогресу.

В Інституті вивчення війни додають, що ЗСУ займали позиції біля шахти "Бутівка" з 2015 року, і протягом багатьох років цей район піддавався безперервним обстрілам. Українські сили також раніше визначали Бутівку як стратегічний оборонний пункт і найближчу українську позицію до Донецька.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас спроби просування противника напрямках Роти-Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбиті. Окупанти з втратами відійшли назад.

Також ЗС РФ вели штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка, успіху не мали, відійшли.

Наступи росіян на Краматорському та Харківському напрямках успішно відбиті.

В результаті точних ракетних ударів ЗСУ по складах окупантів в Херсонській області Росія почала перекидати на південь додаткові підрозділи і зараз зайняла оборонну позицію.

За словами екс-заступника начальника Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, РФ могла змінити план наступу на Україну, намагаючись захопити південні області.

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