У районі моста видно задимленість.

По Антонівському залізничному мосту на Херсонщині знову завдали удару.

Про це повідомляє Стратком Збройних сил України.

"Антонівський залізничний міст. Хтось курить сигари", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У Страткомі опублікували відео, на якому видно задимленість, яка ймовірно виникла в результаті удару.

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі з'явилася інформація про чергові вибухи в окупованому Херсоні. Було щонайменше 8 "прильотів". За даними очевидців, знищено готель-сауну колаборанта Володимра Сальдо "Затєряний мір". Там базувалися росіяни.

Окупанти мовчать про знищення своєї бази. Підтвердження України з'явилося першим.

Зокрема, в Оперативного командуванні "Південь" підтвердили, що в Херсоні підрозділи ЗСУ влучили у готель "Затєряний мір", де базувалися окупанти. Крім того, ЗСУ вдарили по кількох інших об'єктах окупантів у регіоні.

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