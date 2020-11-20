Упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано два факти порушення перемир'я бойовиками.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.
Як зазначається, у районі Авдіївки противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки виявлено роботу ворожого снайпера.
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"Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний", - стверджують у штабі ООС.
Сьогодні на Донбасі також зафіксовано одну збройну провокацію біля Шумів. Там ворог застосував стрілецьку зброю. Втрат у лавах української армії немає.
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