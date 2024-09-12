ЗМІ розкрили, яка зброя може реально допомогти Україні відбивати атаки плануючих бомб, вражаючи "лучника".

Простої відповіді на російські плануючі бомби немає. Союзники по НАТО все ще обговорюють, як їм протистояти, а офіційні особи стверджують, що атаки українських безпілотників можуть бути найкращим варіантом.

Як пише Defense One, поки Захід шукає спосіб допомогти Україні зупинити руйнівні атаки Росії плануючими бомбами, офіційні особи та аналітики заявили, що прохання Києва використовувати ракети США не вирішить проблему, а інші методи також мають недоліки.

ATACMS - не "срібна куля"с

Боєприпаси, які скидає російська авіація, дешеві, але потужні. Кожен з них складається з некерованої авіаційної бомби, яких у Росії багато, до якої модернізовано комплект наведення вартістю 30 000 доларів. Деякі з них містять достатньо вибухівки, щоб зруйнувати цілі будівлі одним ударом.

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Раніше цього року президент України Володимир Зеленський заявив , що Росія скидає до 3500 плануючих бомб на місяць. Українські війська називають цю зброю основною причиною просування Росії на сході України.

Протягом кількох місяців Україна просила дозволу США використовувати тактичну ракетну систему армії ATACMS для нанесення ударів по російських аеродромах, з яких запускаються плануючі бомби. У травні українські парламентарі тиснули на офіційних осіб США в окрузі Колумбія, після чого в липні було звернення Зеленського. Наприкінці серпня міністр оборони України Рустем Умеров представив офіційним особам США список російських аеродромів та інших цілей у Росії, які Україна хотіла б вразити з ATACMS.

Поки що США залишаються незворушними. 4 вересня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що ATACMS не матиме користі, оскільки Росія вивела 90% своїх реактивних літаків, що скидають бомби, за межі радіусу дії.

Офіційний представник країни-члена НАТО погодився, сказавши, що питання щодо того, яка зброя є правильною для зменшення ударів плануючих бомб, залишається відкритим.

Сполучені Штати, Україна та їхні союзники продовжують обговорювати шляхи протидії плануючим бомбам, за словами чиновника.

"Можливо, насправді краще зосередитись на поточних речах, які Україна робить зараз, із ударними безпілотниками великої дальності", - сказав чиновник.

У розмові з журналістами 6 вересня після зустрічі з українськими офіційними особами міністр оборони США Ллойд Остін також припустив, що удари українських безпілотників є найкращим рішенням. За його словами, Україна має "багато можливостей" з точки зору безпілотників, щоб вражати цілі в Росії.

Остін не навів прямо інших аргументів того, що ATACMS може бути корисним для ударів по командних пунктах та інших цілях, які залишаються в межах досяжності.

Україна кілька разів завдавала ударів по російських аеродромах з безпілотників, хоча незрозуміло, наскільки ці удари були ефективними.

Джон Хоен, асоційований політичний дослідник аналітичного центру RAND, погодився, що використання західних ракет проти російських аеродромів навряд чи буде ефективним.

По-перше, кількість українських західних ракет великої дальності є відносно обмеженою, сказав Хоен. Тим часом Росія розосереджує свої літаки так, що на кожен літак потрібна ракета. За словами Хоена, Україна також може використовувати ракети для атаки на російські злітно-посадкові смуги, які, ймовірно, будуть відремонтовані протягом кількох днів або тижнів.

Що може допомогти Україні?

Хоен сказав, що кращим підходом може бути відправка Україні більш передових ракет середнього радіусу дії "повітря-повітря" або AMRAAM - зокрема, варіант AIM-120D - для збивання російських літаків до того, як вони зможуть скинути свої бомби.

AIM-120D, що виробляється лише для армії США та окремих союзників, має дальність польоту 160 км. Україна вже отримала кілька AMRAAM. Однак, здається, це старіші варіанти, такі як AIM-120B 1990-х років.

США заявили, що з часом експортуватимуть нові AIM-120 в Україну. Ймовірно, це AIM-120-C8-s, які позначаються як "експортний" варіант, а не AIM-120D, які призначені для внутрішнього використання.

AIM 120-C8 з ідентичними характеристиками до старішого AIM-120-C-7 має менший радіус дії, ніж AIM-120D. Постачання цих ракет також триватиме від трьох до п'яти років.

Хоен сказав, що надання Україні варіантів AIM-120D супроводжується проблемами. Це дало б можливість потенційним союзникам США уважно ознайомитися з бойовими характеристиками однієї з найдосконаліших видів зброї протиповітряної оборони, а також знизило б кількість, доступну Сполученим Штатам у разі війни з Китаєм. Збивання літаків у глибині російської території також є політичним ризиком, додав він.

"Це балансування", - сказав Хоен.

Україна має власні плануючі бомби

Ще у червні "Фокус" писав, що росіяни вже визнають небезпеку від коригованих авіабомб українського виробництва. Вони вважають, що ЗСУ будуть використовувати нові боєприпаси з західними винищувачами, а коригувати їх будуть за допомогою виведення зображення цілей на супутники союзниками.

У Defence Express порівняли застосування КАБів Силами оборони та окупаційною армією.

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