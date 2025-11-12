Ймовірно, ці дрони вже постачаються на фронт до України в значних обсягах.

Німецька компанія Helsing продовжує вдосконалювати свій аналог російського "Ланцета" - HX-2. Видання Defense Express розповіло, що їх вже постачають до України в вагомих обсягах.

Аналітики поділилися, що загалом Україна мала два замовлення на загальну кількість у 10 000 дронів HX-2. В компанії запланували вийти на виробництво 2500 одиниць HX-2 на місяць.

Видання припускає, що, ймовірно, безпілотники гарно себе проявили в Україні, оскільки під час нещодавніх випробувань в Німеччині подібних дронів від трьох виробників, лише HX-2 від Helsing досяг цілі.

Додається, що це сталося 17 разів підряд. Такий результат компанії вдалось досягнути завдяки невпинній роботі з покращення HX-2. Протягом двох останніх років щотижня компанія проводила випробування 30 одиниць HX-2, відпрацьовувала всі системи та конструкцію.

З цієї причини співзасновник і співгенеральний директор Helsing Ніклас Келер не бачить особливої потреби в розвитку та оптимізації самої платформи HX-2, як літального аппарата.

Водночас, це можливо, якщо зміняться закони фізики. Зокрема, коригування конструкції будуть необхідні в тому випадку, якщо буде змінюватись маса самого дрона з метою збільшення дальності його польоту чи корисного навантаження.

З цієї причини компанія хоче надалі зосередитися на подальшому розвитку програмного забезпечення HX-2, зокрема, його штучному інтелекті, щоб зробити його ще розумнішим.За словами Келера, для калібрування системи знадобилось би 3-4 тисячі польотів, а це в разі тестування дрона вживу займає кілька років.

Окрім цього, в компанії хочуть навчити HX-2 не просто уражати цілі, а атакувати у найвразливіші місця. Також компанія приділить увагу можливості HX-2 розпізнавати заходи протидії спрямовані на нього.

Аналітики нагадали, що безпілотник HX-2 здатний уражати цілі на дальності до 100 км, має максимальну швидкість 220 км/год. Його загальна маса становить 12 кг, різні типи його бойових частин важать до 4 кг.

Під час польоту він використовує чотири двигуни та здатен за рахунок вбудованого штучного інтелекту самостійно розпізнавати цілі та атакувати. Ще він може літати за умови відсутності сигналу GNSS, порівнюючи отримане зображення місцевості з власними мапами.

Під час польоту дрон здійснює пошук цілі, порівнюючи об’єкти зі своєю базою даних.після її виявлення, він повідомляє оператора, який має підтвердити що це вірна ціль та віддати наказ атакувати.

Дрони на війні в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що завдяки супутниковим знімкам вдалося встановити, що Росія має понад 500 дронів-камікадзе в Орловській області на полігоні Цимбулова. Там ворог створив щонайменше 93 гаражі та 15 ангарів, а також 8 стаціонарних пускових установок. Ймовірно, окупнати там не лише зберігають "Шахеди", а й обслуговують та готують їх до запуску по території України.

Також ми писали, що виробники безпілотників в Україні шукають вихід на ринки НАТО. Вони пропонують союзникам випробувані в бою технології та партнерство у створенні виробничих потужностей у Європі. Аналітик RAND Майкл Бонерт поділився, що згідно з його підрахунками, Україна зараз випускає приблизно 4 мільйони безпілотників на рік. Він припустив, що це більше, ніж усі країни НАТО разом узяті зараз.

