Німеччина вагається через шалену ціну на 'супер-фрегати' F126 від Rheinmetall, - аналітики

Кінцева сума може бути на понад 60% більшою у порівнянні з початковим укладеним контрактом.

У Берліні опинились перед непростим вибором щодо майбутнього програми "супер-фрегатів" F126, пише Defence Express.

Проєкт, який уже зіткнувся з серйозними затримками, країна намагається врятувати за допомогою оборонного концерну Rheinmetall, що може стати генеральним підрядником програми замість підрозділу Naval Vessels Lürssen.

Втім, попри тривалі переговори, Rheinmetall досі офіційно не отримав статус головного виконавця проєкту. Як пише Financial Times, після шести місяців консультацій вперше стали відомі умови, на яких концерн готовий взятися за будівництво кораблів.

"І ці умови, м’яко кажучи, досить амбітні - на будівництво шести фрегатів F126 у Rheinmetall запросили аж 12 млрд євро, включили в пропозицію пункт про індексацію та інфляцію та обіцяють поставити перший фрегат у 2031-2032 роках, але у тому разі, якщо у BAAINBw (федеральне управління Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та технічного обслуговування) погодяться на поступки щодо сертифікації та затвердження проєкту", - зазначають аналітики.

Наразі невідомо, чи йдеться про початкову переговорну позицію Rheinmetall, чи ці умови стали результатом піврічних дискусій і компромісів. Водночас усе свідчить про те, що сторони поки не готові поступатися одна одній.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, своєю чергою, заявляє, що розраховує на реалізацію програми F126. У Міноборони країни також підтверджують, що консультації тривають.

Як зазначає Reuters, оборонне відомство веде переговори одразу з двома великими компаніями, хоча назву другої сторони офіційно не розкривають.

Таким чином, наразі Берлін розглядає одразу кілька сценаріїв: продовження співпраці з Rheinmetall, передачу проєкту іншому підряднику або навіть повну відмову від програми. Тож виходить, додають у виданні, що поки не виключені будь-які варіанти - продовження співпраці з Rheinmetall, угода з іншою компанією чи взагалі - відмова від подальших робіт.

Початковий контракт на чотири кораблі F126 з опціоном ще на два фрегати був підписаний у 2020 році на суму 5,48 млрд євро без озброєння. У 2024 році Німеччина додатково замовила ще два кораблі за 2,8 млрд євро, а також виділила ще 300 млн євро на супутнє обладнання та послуги.

Таким чином, стартова вартість програми оцінювалася приблизно у 8,58 млрд євро. Якщо ж нинішня пропозиція Rheinmetall буде схвалена, фінальна ціна проєкту зросте більш ніж на 63%.

Спочатку будівництво F126 доручили нідерландській компанії Damen Schelde Naval Shipbuilding, а введення першого фрегата в експлуатацію планували вже на 2027 рік. Однак реалізація програми фактично зірвалася, зокрема через проблеми з забезпеченням.

Водночас Німеччина вже готує резервний варіант на випадок провалу F126. Берлін оголосив про закупівлю восьми простіших фрегатів MEKO A-200, перший із яких мають передати флоту до кінця 2029 року, констатують експерти.

