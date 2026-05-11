Валюта почала тиждень зі здорожчання: курс долара і євро в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,55 грн, а євро – 51,33 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 11 травня, зріс на 6 копійок і складає 44,11 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і становить 51,99 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,33 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,80 грн/євро, а курс продажу - 51,60 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 11 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,60 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 6 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що українців до 17 травня очікують помірні курсові зміни та ситуативна стабілізація. Курс долара не буде особливо відрізнятися від показників попередніх тижнів, а курс євро залежатиме від ситуації у світі.

