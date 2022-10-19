Ракети дальністю 300 км поставлялися з Ірану Хезболлі, тепер - Росії, що, звичайно, наводить на роздуми, зазначив експерт.

Балістичні ракети типу Fateh-110 і Zolfaghar, які Іран погодився постачати Росії для війни проти України, важко збивати наявними засобами, для цього необхідні комплекси ПРО типу американського Patriot.

Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров у новому випуску програми "Аргумент".

"Іранські ракети FATAR VFP 1-10 і Zolfaghar. Один тип ракет - 300 км дальності, інша - 700 км. Це досить потужна зброя, бойове навантаження кілька сот кг. Є повідомлення про їхнє бойове застосування в Сирії. Питання полягає в тому, наскільки вони точні. На це питання відповідей поки немає. Тому що судити за результатами їхнього застосування у Сирії дуже важко", - сказав Федоров.

Він підкреслив, що "ракети дальністю 300 км поставлялися з Ірану Хезболлі, тепер – Росії, що, звичайно, наводить на роздуми".

"Якщо у цих ракет кругове ймовірне відхилення (коло радіусу, куди потрапляє половина ракети), якщо це 100-150 м – тоді для знищення критичних елементів вони не дуже придатні. Якщо точність не дуже висока, то незрозуміло куди потрапить ця ракета. Але якщо це точні ракети – загроза від них досить серйозна", – пояснив експерт.

На питання про можливу реакцію Ізраїлю на допомогу Ірану Росії Федоров відповів: "Як я розумію, загальна реакція Ізраїлю вже є, оскільки Росія зв'язалася з Іраном, а Іран – найлютіший ворог Ізраїлю. Тоді він (Ізраїль – УНІАН) повинен переглянути свою позицію щодо допомоги Україні і надати більш істотну. Ізраїль має непогані протиракетні системи, є системи "Залізний купол", яка може перехоплювати досить серйозні снаряди. Зв'язавшись з Іраном, Росія вкотре вистрілила собі в ногу".

Поставки Іраном зброї Росії-що відомо

Наприкінці літа Тегеран таємно передав РФ тисячі ударних дронів-камікадзе взамін на нібито на поставки російських винищувачів. МЗС України ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном.

Наразі російські війська використовують ці БПЛА для атак на критичні об'єкти інфраструктури. Цими діями Росія фактично прискорила поставки передових ППО Україні. Своєю чергою, США, Франція і Британія порушили питання поставок іранських безпілотників на закритому засіданні Радбезу ООН.

18 жовтня агентство "Reuters" повідомляло, що Іран і Росія уклали угоду про постачання балістичних ракет класу "земля-земля" малого радіусу дії, зокрема Zolfaghar.

Це підтверджує думки окремих західних експертів, які стверджували, що у Росії закінчуються ракети великої дальності.

На тлі ескалації війни за участю Ірану почастішали чутки щодо надання Ізраїлем допомоги Україні. Однак, згідно з джерелами ізраїльської газети "Haaretz", телефонна розмова Міноборони двох країн була зірвана на тлі погроз, що почастішали, з боку Кремля.

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