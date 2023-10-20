Ізраїль планував розгорнути нову систему ППО в 2025 році, але загострення конфлікту з сектором Гази істотно прискорило цей процес.

Нова ізраїльська лазерна система ППО під назвою Iron Beam ("Залізний промінь") здатна збивати ракети зі швидкістю світла і призначена для розгортання на полі бою.

Мобільна система ППО випускає в небо потужні промені світла, перетворюючи цілі, що швидко рухаються, на пил, пише The Sun. Iron Beam був розроблений як дешевша альтернатива для роботи поряд зі знаменитим ізраїльським "Залізним куполом".

Лазерна система доповнить вже існуючі системи протиракетної оборони Ізраїлю, що включає в себе "Стрілу-2", "Стрілу-3", "Пращу Давида" і "Залізний купол".

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Iron Beam був розроблений компанією Rafael Advanced Defense Systems і вперше представлений в 2014 році. За даними розробника, система "призначена для перехоплення широкого спектру загроз на відстані від декількох сотень метрів до декількох кілометрів".

За словами компанії, завдяки лазерному променю потужністю 100 кіловат і дальністю дії 7 км Iron Beam знищує загрози з "високою точністю", завдає невеликої побічної шкоди і практично безкоштовний у використанні.

При використанні як на суші, так і на морі система може захистити кораблі від роїв безпілотників та протикорабельних ракет.

Видання зазначило, що раніше планувалося, що ця система буде розгорнута в 2025 році, але початок війни з сектором Гази змусив Ізраїль проводити випробування, щоб ввести її в експлуатацію набагато раніше.

Доктор Єгошуа Каліскі з Інституту досліджень Національної безпеки вважає, що система може почати діяти найближчим часом. "Можливо, вони працюють над цим сьогодні ввечері, і завтра у них вийде. Думаю, що вона буде введена в експлуатацію дуже скоро", - поділився думкою експерт.

"Лазер працює. Єдина проблема, яку я бачу - це інтегрувати його у всі системи раннього попередження. Це не автономна система. Вона повинна бути пов'язана з усіма засобами протиповітряної оборони. Якщо вона не інтегрована, то вона буде марна", - пояснив він.

Крім того, як розповів Узі Рубін, експерт з протиракетної оборони Міноборони Ізраїлю, "Залізний промінь" є більш дешевою альтернативою системі "Залізний купол". За його словами, замість $60 тис. за кожен пуск "Залізного купола" лазерний промінь може коштувати "всього кілька доларів".

І немає необхідності в боєприпасах, що полегшує переміщення і маскування. Інші переваги включають необмежену кількість пострілів, зниження експлуатаційних витрат і скорочення робочої сили.

Але, на відміну від "Залізного купола", ця система ППО не всепогодна. "Залізний купол" може експлуатуватися в будь-яких погодних умовах, включаючи туман, пилову бурю, низьку хмарність і дощ. Але система Iron Beam не працює ефективно у вологих умовах, оскільки частинки води поглинають енергію лазера. Йому також потрібна пряма видимість між системою та ціллю, що робить його розміщення набагато важливішим, і він має набагато нижчу швидкість стрільби. Хоча лазерний промінь дістається цілі зі швидкістю світла, для знищення ракет малої дальності потрібно кілька секунд, а "Залізний купол" знищує ціль за мілісекунду. При цьому "Залізному променю" складно знищити шквал безлічі ракет.

Лазерний промінь також втрачає потужність і "розбавляється" в міру руху в повітрі, що робить його вплив на ціль менш потужним. Це означає, що Iron Beam може бути найкращою системою для снарядів, що стріляють лише на короткі відстані, таких як міномети.

Що таке ізраїльський "Залізний купол"

"Залізний купол" є одним з перших ракет-перехоплювачів такого типу в світі. Ця система ППО призначена для знищення ракет малої дальності і 155-мм артилерійських снарядів, випущених на відстані від 4 до 70 км. Вона перехоплює ракети, що летять в напрямку міських районів, і збиває їх. Ізраїль має намір збільшити дальність перехоплення купола до 250 км і зробити його здатним збивати ракети, що летять з двох напрямків.

Система була готова до використання в березні 2011 року, а в квітні 2021 року вона вперше успішно перехопила БМ-21 "Град", запущену з Гази.

Кожен пуск ракети-перехоплювача коштує $50 тис. Купол складається з ракетних батарей, які мають форму гігантських сірникових коробок і нахилені в бік сектора Газу.

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