Мінстратегпром завершив роботу над ще одним важливим документом – Стратегією розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня прийняв останні дві постанови, необхідні для імплементації закону "Про оборонні закупівлі".

Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, йдеться про постанову "Про затвердження Порядку формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою" та "Про затвердження Порядку створення функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб'єктів господарювання".

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Як додав віце-прем'єр-міністр Олег Уруський, Мінстратегпром завершив роботу над ще одним важливим документом – Стратегією розвитку оборонно-промислового комплексу України.

За словами віце-прем'єра, найближчим часом стратегія буде розглянута на засіданні Урядового комітету з питань нацбезпеки та оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури, а надалі - винесена на схвалення Кабінетом Міністрів.

Що цьому передувало

У липні 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому проект закону про оборонні закупівлі.

Законопроект визначає загальні правові засади планування і формування обсягів і особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, здійснення державного і демократичного (цивільного) контролю в цій сфері.

Також законопроект передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами - з іншого боку.

Як сказано в пояснювальній записці, законопроектом передбачено, зокрема, затвердження типових державних контрактів; чітке визначення повноважень Міноборони та Мінекономіки в частині, що стосується планування і здійснення закупівель; Впровадження критерію "життєвий цикл" озброєння, військової та спеціальної техніки.

Також передбачено поступовий перехід до державного підтвердження якості на основі підходів, що використовуються у відповідних стандартах НАТО; надання можливості державним замовникам здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за прозорими та конкурентними процедурами, а також здійснювати закупівлі з імпорту; здійснення закупівель в рамках 3-річного планування.

Крім того, передбачається встановлення державним замовником додаткових критеріїв відбору з метою забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом (забезпечення збереження секретної та конфіденційної інформації) та безпеки поставок (своєчасне та надійне виконання договору); підтримка національної оборонної промисловості як державного, так і приватного сектору; визначення способів захисту інтересів виконавців, які беруть участь у процедурах закупівлі, у тому числі шляхом введення розрахункової ціни на товари, роботи та послуги оборонного призначення у єдиного виконавця.

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Автор: Дмитро Шварц