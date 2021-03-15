Американський винищувач-бомбардувальник F-35 / фото REUTERS

США залишаються світовим лідером з продажу зброї й військової техніки, а перше місце у закупівлі озброєнь займає Саудівська Аравія.

Про це пише DW з посиланням на доповідь експертів Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Загалом обсяги міжнародної торгівлі зброєю за період з 2016-го по 2020 роки у порівнянні з показниками за попередні п'ять років не змінилися.

Рейтинг постачальників зброї

  1. Сполучені Штати продовжують залишатися найбільшим у світі експортером зброї, на США припадає більше третини загальносвітового обсягу. При цьому частка американського експорту у світовій торгівлі зброєю за вказаний термін зросла з 32% до 37%.
  2. Російський експорт зброї, що становив у 2016-2020 роках 20% від усіх світових продажів, упав за цей період на 18 %.
  3. Третім у світі продавцем зброї є Франція, яка в 2016-2020 роках наростила обсяг продажів основних видів озброєнь на 44%, забезпечивши 8,2% світового ринку зброї.
  4. Німеччина залишається на четвертому місці серед найбільших світових постачальників зброї. За останні 10 років країна збільшила експорт озброєнь на 21%, на її частку припадає 5,5% світової торгівлі зброєю. 
  5. Замикає п'ятірку найбільших у світі експортерів зброї Китай. Обсяг його продажів за останні п'ять років скоротився на 7,8% і склав 5,2% світової торгівлі військовою технікою. 

Україна у рейтингу втратила позиції і тепер посідає 12 сходинку: її частка у світовій торгівлі зброєю в період з 2016-го по 2020 роки становить 0,6%, у той час як у період з 2011-го по 2015 рік ця частка становила 2,6%. 

Хто найбільше купує зброї

Найбільший світовий імпортер зброї Саудівська Аравія, яка збільшила закупівлі озброєнь на 61%, а Катар - на 361%. Імпорт зброї Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) скоротився на 37%. Єгипет збільшив закупівлю озброєнь за минулі 10 років на 136%. Турецький імпорт зброї між 2011 і 2020 роками скоротився на 59%.

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Автор: Олег Давигора