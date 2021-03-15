Україна у рейтингу експортерів зброї посідає 12 сходинку.

США залишаються світовим лідером з продажу зброї й військової техніки, а перше місце у закупівлі озброєнь займає Саудівська Аравія.

Про це пише DW з посиланням на доповідь експертів Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Загалом обсяги міжнародної торгівлі зброєю за період з 2016-го по 2020 роки у порівнянні з показниками за попередні п'ять років не змінилися.

Рейтинг постачальників зброї

Сполучені Штати продовжують залишатися найбільшим у світі експортером зброї, на США припадає більше третини загальносвітового обсягу. При цьому частка американського експорту у світовій торгівлі зброєю за вказаний термін зросла з 32% до 37%. Російський експорт зброї, що становив у 2016-2020 роках 20% від усіх світових продажів, упав за цей період на 18 %. Третім у світі продавцем зброї є Франція, яка в 2016-2020 роках наростила обсяг продажів основних видів озброєнь на 44%, забезпечивши 8,2% світового ринку зброї. Німеччина залишається на четвертому місці серед найбільших світових постачальників зброї. За останні 10 років країна збільшила експорт озброєнь на 21%, на її частку припадає 5,5% світової торгівлі зброєю. Замикає п'ятірку найбільших у світі експортерів зброї Китай. Обсяг його продажів за останні п'ять років скоротився на 7,8% і склав 5,2% світової торгівлі військовою технікою.

Україна у рейтингу втратила позиції і тепер посідає 12 сходинку: її частка у світовій торгівлі зброєю в період з 2016-го по 2020 роки становить 0,6%, у той час як у період з 2011-го по 2015 рік ця частка становила 2,6%.

The five largest arms exporters in 2016–20 were the USA🇺🇸, Russia🇷🇺, France🇫🇷, Germany🇩🇪 and China🇨🇳. Together, they accounted for 76% of all exports of major arms in 2016–20.



New data on global #ArmsTransfers available now ➡️ https://t.co/QT5DB0nXPSpic.twitter.com/JH3QWKDmwC — SIPRI (@SIPRIorg) March 15, 2021

Хто найбільше купує зброї

Найбільший світовий імпортер зброї Саудівська Аравія, яка збільшила закупівлі озброєнь на 61%, а Катар - на 361%. Імпорт зброї Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) скоротився на 37%. Єгипет збільшив закупівлю озброєнь за минулі 10 років на 136%. Турецький імпорт зброї між 2011 і 2020 роками скоротився на 59%.

Who were the five largest arms importers in 2016–20?



1. Saudi Arabia🇸🇦

2. India🇮🇳

3. Egypt🇪🇬

4. Australia🇦🇺

5. China🇨🇳



Together they received 36% of all imports of major arms. More on the trends in global #ArmsTransfers in SIPRI's latest Fact Sheet ➡️ https://t.co/BB58WkqudApic.twitter.com/WIAGf5GtKg — SIPRI (@SIPRIorg) March 15, 2021

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Автор: Олег Давигора