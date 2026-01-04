Росія додала 'антидроновий щит' танкам Т-90, але є нюанс, - Defense Blog

Міноборони РФ заявило про завершення модернізації системи активного захисту з окремим режимом перехоплення безпілотників.

Росія планує оснастити нову партію основних бойових танків Т-90М системою активного захисту "Арена-М", адаптованою для боротьби з безпілотниками. Про це заявив офіцер Міністерства оборони РФ в ефірі державного телеканалу, передає Defense Blog.

За його словами, у 2025 році було завершено оновлення програмного забезпечення "Арени-М", яке отримало спеціальний підрежим для перехоплення дронів під час їхнього наближення до танка. Система, як стверджується, здатна протидіяти малим безпілотним літальним апаратам, включно з ударними дронами.

"Оновлене програмне забезпечення дозволяє системі вражати повітряні цілі, пов’язані з атаками безпілотників", – заявив представник Міноборони РФ.

Відео дня

Разом із заявою російські державні ЗМІ оприлюднили відео з виробничих потужностей "Уралвагонзаводу". На кадрах видно танк Т-72Б3А, оснащений "Ареною-М", на етапі складання, а також раніше відомі зразки Т-90М з цією ж системою під час випробувань.

"Арена-М" є системою активного захисту, яка використовує радар для виявлення загроз і контрбоєприпаси, що запускаються зі спеціальних пускових установок навколо башти танка. Первинно вона призначалася для перехоплення протитанкових боєприпасів, однак, за заявами російської сторони, її функціонал було розширено для боротьби з повітряними цілями.

Водночас оприлюднені відеоматеріали містять елементи комп’ютерної анімації, які не повністю відповідають відомій серійній конфігурації "Арени-М". Зокрема, в анімації контрбоєприпаси запускаються з бокового відсіку, а не з мінометів, встановлених на башті, що викликає питання щодо практичної реалізації заявлених можливостей.

Російські чиновники вперше заявляли про адаптацію "Арени-М" для боротьби з дронами приблизно два роки тому. Поточна заява стала першим публічним підтвердженням того, що оновлене програмне забезпечення вже впроваджене та застосовуватиметься на нових танках.

За інформацією окремих джерел, "Арена-М" встановлюватимуть переважно на модернізовану версію Т-90М з оновленою баштою та розширеною кормовою частиною, яку іноді позначають як Т-90М2. Водночас виробництво цього варіанту у 2026 році може бути обмеженим. Офіційно кількість танків і конкретні модифікації в Міноборони РФ не уточнювали.

Т-90 для російської армії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні Нового року російським військам відправили нову партію основних бойових танків (ОБТ) Т-90М "Прорив".

Зазначимо, що за даними ресурсу Oryx, під час повномасштабної війни росіяни втратили понад 150 танків Т-90М. При цьому загальну кількість цих танків в російській армії станом на 2024 рік оцінювали лише у приблизно 120 одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: