Наразі масштаби українських атак на стратегічні об’єкти всередині Росії незначні.

Отримавши дозвіл наносити удари по цілях у глибині Росії американськими та європейськими боєприпасами, Україна може наростити свої атаки, а згодом посилити їх, коли вироблятиме більшу кількість власних боєприпасів. Про це у своїй статті для The Telegram пише аналітик Девід Екс.

Він зазначає, що наразі масштаби українських атак на стратегічні об’єкти всередині Росії незначні – особливо порівняно з масштабами російських атак на Україну.

"Це може змінитися – і незабаром. Україна розробляє все більше боєприпасів, які може використовувати проти цілей всередині Росії. І є ймовірність, що вже цього тижня українські сили нарешті отримають дозвіл також використовувати на території Росії найкращі боєприпаси американського та європейського виробництва. Інакше кажучи, Україна може мати шанс відколоти вістря глибокого удару Росії", - пише експерт. Відео дня

За його словами, Україна може отримати певне полегшення, оскільки їй важко налагодити масштабне виробництво нових боєприпасів глибокого ураження. Так, на початку вересня в російський порт на Каспійському морі прибула партія з 200 балістичних ракет Fath-360 іранського виробництва. Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ця перша партія іранських ракет означає "драматичну ескалацію" війни в Україні.

"І це має стати головною темою для розмов, оскільки Блінкен і його британський колега, міністр закордонних справ Девід Леммі, цього тижня їдуть до Києва. Блінкен натякнув, що планується послаблення обмежень на використання Києвом зброї іноземного виробництва. ... Маючи дозвіл наносити удари по цілях у глибині Росії американськими та європейськими боєприпасами, Україна могла б зараз посилити свої атаки, а потім збільшити їх, коли сама вироблятиме значну кількість боєприпасів", - резюмує Екс.

Військова допомога Заходу Україні - останні новини

Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу на 600 мільйонів фунтів. Про це під час візиту до Києва оголосив міністр закордонних справ королівства Девід Леммі.

За його словами, кошти підуть на негайні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби України.

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