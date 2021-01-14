У рамках програми FFG(X) військові прагнуть отримати сучасні, але недорогі кораблі на основі вже існуючих технологій.

Фрегат нового покоління, який створюється для ВМС США в рамках програми FFG (X), буде нести широкий арсенал ракетного озброєння, а також протичовновий вертоліт MH-60R Seahawk та БПЛА.

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Як повідомляє Defence News, вартість головного корабля серії (USS Constellation) складе 1,2 млрд доларів. Вартість наступних кораблів серії буде варіюватися в межах 850-950 мільйонів доларів.

У рамках програми FFG(X) військові прагнуть отримати сучасні, але недорогі кораблі на основі вже існуючих технологій.

Корвет USS Constellation планується озброїти вертикальною пусковою установкою Mk.41 на 32 секції, пусковою установкою керованих ракет mk.49, а також чотирма пусковими установками помилкових цілей Mk.53 Mod.9. З артилерійського озброєння буде доступна лише гармата mk.110 калібру 57 міліметрів

Корабель буде нести бойову інформаційно-керуючу систему Aegis і радіолокаційну станцію AN/SPY-6(V3).

Довжина судна складе 151,2 метра, а ширина — 19,8 метра. Повна водотоннажність фрегата складе 7291 тонну. На корабель буде встановлений один газотурбінний двигун, два електричних мотори і чотири дизель-генератори. До складу екіпажу фрегата FFG (X) увійдуть 200 осіб.

Будівництво першого фрегата проекту FFG (X) почнеться у 2022 році. Очікується, що він буде спущений на воду у 2025 році і переданий флоту в третьому кварталі 2026 року.

Нові фрегати для флоту США

У квітні минулого року ВМС США оголосили, що вибрали приналежну до італійського суднобудівного об'єднання Fincantieri компанію Marinette Marine Corporation (MMC) в якості розробника і будівельника ракетних фрегатів за програмою FFG(X). Основою для судна послужить франко-італійський проект FREMM.

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Автор: Дмитро Захаров