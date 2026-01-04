Німеччина замовила крилаті ракети TAURUS NEO на понад €2 млрд

MBDA та SAAB готують у ФРН лінію для серійного випуску ракет далекого ураження - закупівля може сягнути 600 одиниць.

Німеччина уклала контракт на розгортання виробництва крилатих ракет TAURUS NEO. Компанія TAURUS Systems - спільне підприємство MBDA та SAAB - отримала замовлення на підготовку виробничої лінії для серійного випуску нових ракет. Про це повідомила MBDA у пресрелізі.

Після реалізації контракту планується розгорнути в Німеччині виробництво великих партій TAURUS NEO, що значно посилить ударні можливості Бундесверу та оборонний потенціал Європи.

"З TAURUS NEO Німеччина цілеспрямовано нарощує свої найсучасніші можливості глибокого удару, роблячи критично важливий внесок у стримувальні спроможності Європи та НАТО", - заявив виконавчий директор MBDA Group зі стратегії Томас Готтшильд.

У компанії зазначили, що роботи з розробки нових технологій уже розпочалися в межах контракту на обслуговування та модернізацію ракет TAURUS, підписаного у грудні 2024 року. Це має забезпечити якнайшвидшу готовність перших систем TAURUS NEO.

Новий контракт також передбачає:

розвиток передових технологічних спроможностей;

розширення виробничих потужностей;

підготовку до масштабного серійного випуску.

За оцінками, Німеччина планує закупити до 600 крилатих ракет TAURUS NEO загальною вартістю близько 2,1 млрд євро.

Загалом MBDA має намір інвестувати 2,4 млрд євро у 2025–2029 роках, щоб забезпечити суттєве нарощування виробництва ракет і скорочення термінів постачання в умовах зростання оборонних потреб Європи.

TAURUS NEO - що відомо про цю ракету

Як повідомляв УНІАН, раніше стали відомі нові подробиці про німецьку крилату ракету Taurus Neo, яка замінить попередню модифікацію озброєння. Вона може отримати новий двигун, що може допомогти Україні отримати цю зброю.

Компанія Taurus Systems GmbH планує інвестувати близько 400-500 мільйонів євро в матеріали для виробництва ракет Taurus Neo. Це дасть змогу в майбутньому розгорнути масове виробництво.

