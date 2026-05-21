На урочистому прийомі прозвучав фрагмент "Лебединого озера", який у радянській історії асоціюється з політичними кризами та змінами влади.

Під час урочистого прийому в Китаї з нагоди візиту правителя Росії Володимира Путіна у програмі вечора прозвучали як російські, так і китайські музичні твори, серед яких – фрагмент балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського, пише пропагандистський ТАСС.

За даними пропагандистських ресурсів, на прийомі гостей також частували стравами китайської кухні високого рівня, зокрема пекінською качкою, яловичиною в бобовому соусі, бульйоном із креветками та десертами з фруктами й морозивом. Окремо подавали китайські вина з Хебея та Пекіна.

Вечірня програма об’єднала китайські та російські композиції, серед яких були "Половецькі танці", "Вальс №2", а також твори з балету "Лускунчик".

Окрему увагу привернув фрагмент "Танець маленьких лебедів" із "Лебединого озера", який історично набув політичного значення в СРСР.

Символ політичних криз

У радянські часи балет часто транслювали по телебаченню під час великих криз і змін влади – зокрема після смерті генеральних секретарів ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, Юрія Андропова та Костянтина Черненка, коли ефір заповнювали культурними програмами через відсутність регулярного мовлення.

Особливої символіки "Лебедине озеро" набуло під час серпневого путчу 1991 року, коли його трансляція стала одним із маркерів політичної нестабільності в СРСР.

Згодом цей фрагмент закріпився як культурний символ переломних моментів у радянській і пострадянській історії.

Диригентом заходу виступив Юань Вей, а музичний супровід забезпечив Військовий оркестр Народно-визвольної армії Китаю.

Як повідомляв УНІАН, залежність Росії від Китаю у забезпеченні війни проти України продовжує зростати на тлі посилення західних санкцій. Пекін формально зберігає позицію "нейтралітету", однак фактично підтримує російський військово-промисловий комплекс через постачання критично важливих товарів.

За оцінками аналітиків, Китай не передає Росії готові системи озброєння, але забезпечує її широким спектром продукції подвійного призначення – від мікроелектроніки до промислового обладнання. Саме ці компоненти, як стверджується, дозволяють Москві виробляти високоточні ракети та безпілотники, які використовуються для ударів по Україні.

