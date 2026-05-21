Зеленський розповів, на якому етапі створення української антибалістики

Україна вже здійснила сильні кроки з метою створення власних засобів ППО для збиття ворожих балістичних ракет, повідомив президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки що вітчизняних ефективних засобів із протидії російській балістиці немає. Про це він повідомив під час зустрічі з українськими науковцями.

"Ми дуже хочемо наше ППО. У нас є багато різних напрямків, які обговорюються, і дуже успішних, і які можуть знищувати дрони, і реактивні дрони, і звичайні дрони, і далекобійну зброю тощо. А антибалістики поки що не маємо. Шукаємо. Готові, не знаю, пам’ятники, монументи у кожному місці поставити людині, яка покаже нам нашу сучасну антибалістику. Але у нас є сильні наші перші кроки. Ми над цим працюємо кожного дня", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, щодо створення вітчизняних засобів із протидії російським балістичним ракетам є великий запит.

Відео дня

Водночас, повідомив він, найбільші кошти у розвиток технологій вкладає держава, а не бізнес. Йдеться про суму обсягом близько 40-60 млрд доларів на рік.

Протидія балістичній загрозі

Як повідомляв УНІАН, компанія Fire Point веде переговори з європейськими компаніями про запуск нової системи ППО до наступного року, і зокрема, аби створити ефективну систему з протидії балістичній загрозі. Йдеться про недорогу альтернативу американській системі Patriot.

Провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко відзначив що потрібні значні кошти на повноцінну реалізацію планів ракетної програми.

Вас також можуть зацікавити новини: