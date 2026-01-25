Китай відправив велику партію 130-мм гармат Type 59 невідомому покупцеві, - аналітики

Китай, ймовірно, передав партію 130-мм артилерійських гармат Type 59 країні Близького Сходу, на що вказує характерний камуфляж.

Китай відвантажив на борт судна партію 130-мм артилерійських гармат Type 59 невідомому іноземному замовнику, повідомляє Defence blog.

Вказується, що хто замовник - інформації немає, але низка регіональних джерел стверджує, що вантаж прямує до країн Близького Сходу. На це вказує й характерний камуфляж.

В статті зазначається, що контракти на експорт китайського озброєння зазвичай мають закритий характер, а Пекін рідко оприлюднює деталі таких поставок. В більшості випадків про країну-отримувача стає відомо, коли системи з'являються в зоні бойових дій чи коли фіксується їхнє транспортування.

Як повідомили джерела у регіональній оборонній сфері, артилерійські системи, ймовірно, були замовлені Об’єднаними Арабськими Еміратами для того, щоб їх використовували союзні сили, що діють в регіоні.

Деякі джерела вказують на можливу передачу цих гармат Силам швидкого реагування (RSF) у Судані.

Що відомо про Type 59 або М-46?

130-мм гармата корпусної артилерії М-46 була розроблена в кінці 1940-х років, а прийнята на озброєння в 1951 році. Її створювали як засіб контрбатарейної боротьби та ураження тилових цілей противника на великій відстані.

Дану гартмату використовували та експортували у збройних конфліктах холодної війни та після її завершення – від Близького Сходу та Африки до Південної Азії.

Основні характеристики М-46:

Калібр: 130 мм;

Довжина ствола: 55 калібрів;

Маса в бойовому положенні: до 7,7 т;

Максимальна дальність стрільби: до 27 км та з активно-реактивним снарядом - до 38 км;

Початкова швидкість снаряда: до 930 м\с;

Кількість пострілів: до 6 пострілів за 1 хвилину;

Обслуга: 8 осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав розслідування щодо свого найвпливовішого військового соратника. Повідомляється, що генерал Чжан Юся перебуває під слідством за "серйозні порушення партійної дисципліни та державних законів". Ще один генерал Лю Чженьлі також під слідством за аналогічні порушення, він відповідає за планування бойових дій і військові операції. Зазанчається, що усунення генералів демонструє масштаб прагнень Сі Цзіньпіна очистити армію від офіцерів, яких вважають корумпованими або політично ненадійними.

Також ми писали, що в Китаї використовують штучний інтелект для розгортання роїв дронів, роботів-собак та інших автономних систем. Примітно, що примоделювані зіткнень китайські інженери в пошуках натхнення звертаються до природи та вичають звички тварин. В вересні 2025 року Китай продемонстрував на військовому параді зграю "роботів-вовків" – збільшені, озброєні версії роботів-собак. Оскільки безпілотники стають досконалішими, науково-фантастичні уявлення про зіткнення армій роботів зі штучним інтелектом на полі бою наближаються до реальності.

