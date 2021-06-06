Вперше в програму цих навчань внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак.

У Балтійському морі сьогодні, 6 червня, почалися великі військові навчання країн НАТО Baltops, які проходять цього року в 50-й раз.

Навчання триватимуть до 18 червня, повідомляє DW.

Військові навчання стартували біля берегів Данії, потім місце проведення буде переноситися далі на схід. У маневрах Baltops беруть участь близько 4 тисяч військовослужбовців із 18 країн, 40 військових кораблів, 60 літаків. Крім 16 країн НАТО, в них залучені підрозділи зі Швеції та Фінляндії.

Вперше в програму цих навчань внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію.

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"Цього року ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу нашої здатності до співпраці", - заявив командувач маневрами американський віце-адмірал Джин Блек.

Навчання Baltops регулярно проходять в Балтійському регіоні з 1972 року.

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Автор: Олександр Топчій