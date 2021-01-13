Випробування пройшли успішно.

У США вперше провели випробування літака-заправника KC-135 Stratotanker "гарячою" дозаправкою на землі.

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Перевірки відбулися у вересні минулого року на авіабазі "Аль-Удейд" у Катарі та були визнані успішними.

Військові оголосили, що на заправку літака пішло набагато менше часу. Під час випробувань перший двигун KC-135 продовжував працювати, забезпечуючи літак енергією, а також стисненим повітрям для запуску інших двигунів.

Літаки KC-135 на озброєнні ВПС США з 1957 року.

Результати випробувань

Це була перша в історії літака "гаряча" дозаправка.

Випробування пройшли повністю успішно, і військові вирішили поширити цей підхід.

8 січня 2021 року на авіабазі "Мілденхолл" у Великобританії була проведена друга "гаряча" заправка KC-135.

Що таке» "гаряча" дозаправка

"Гарячою" називається дозаправка на аеродромі, при якій один з двигунів літального апарату продовжує працювати. Завдяки цьому літак проводить на землі менше часу між польотами.

Такий підхід практикується стосовно винищувачів, але у транспортній та заправній авіації не поширений.

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Автор: УНІАН