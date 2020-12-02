Мета навчань – обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони, зокрема, проведення практичного заняття з відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛА.

Українська протиповітряна оборона (ППО) в рамках навчань перехоплюватиме американський БПЛА MQ-9 Reaper на західному кордоні України.

Читайте такожУ Генштабі назвали нарощування "протиповітряного щита" України основним пріоритетом ЗСУПро це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

«Українська протиповітряна оборона перехоплюватиме американський БПЛА - вперше на території України безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper спробує здолати українську ППО на західному кордоні України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання відбуваються у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ і є вкрай важливим елементом співробітництва з фахівцями ППО командування ВПС США в Європі.

«Це гарна можливість перейняти величезний досвід наших американських друзів, отримати деяку матеріально-технічну підтримку. Мета заходу – обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони, зокрема, проведення практичного заняття з відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛА MQ-9 Reaper», - – заявив тимчасовий виконувач обов’язків командувача повітряного командування «Захід», генерал-майор Дмитро Карпенко під час брифінгу з представником делегації Військово-повітряних сил США в Європі Кевіном О’Браєном.

За словами О’Браєна, це надасть підтримку українським підрозділам ППО у ході застосування наземних засобів зенітних ракетних військ повітряного командування.

«Я постійно співпрацюю з Повітряними силами ЗС України, але вперше працюю з представниками протиповітряної оборони. Командувач Повітряних сил Сергій Дроздов акцентував, що це один з його пріоритетних напрямів, і нам дуже важливо з вами співпрацювати. Адже двостороннє навчання розвиває успіхи спільних українсько-американських тренувань сил ППО впродовж серії навчань «Чисте небо», – заявив О’Браєн.

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Автор: Костянтин Гончаров