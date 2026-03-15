Ізраїль зіткнувся з критичним дефіцитом перехоплювачів для ППО, - Semafor

У нинішню війну проти Ірану Ізраїль вступив уже з недостатньою кількістю ракет-перехоплювачів.

На тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході Ізраїль зіткнувся з критичним дефіцитом ракет-перехоплювачів. Про це країна вже поінформувала Сполучені Штати Америки.

Як пише Semafor із посиланням на американських чиновників, у нинішню війну проти Ірану Ізраїль вступив уже з недостатньою кількістю ракет-перехоплювачів. Влітку минулого року, під час конфлікту з Іраном, система протиповітряної оборони Ізраїлю зазнала значного навантаження.

Тепер же Іран додає до своїх ракет касетні боєприпаси, що може прискорити вичерпання ізраїльських запасів.

Відео дня

Зазначається, що про нестачу снарядів в Ізраїлю у Вашингтоні знають вже кілька місяців.

"Ми очікували і передбачали це", – заявив співрозмовник видання.

За його словами, у самих США подібного дефіциту власних перехоплювачів немає.

Наразі незрозуміло, чи можуть Сполучені Штати продати або передати Ізраїлю частину перехоплювачів. У минулому Вашингтон включав снаряди для протиповітряної оборони до пакетів військової підтримки для Ізраїлю.

"У нас є все необхідне для захисту наших баз, персоналу в регіоні та наших інтересів", – наголосив американський чиновник.

При цьому він додав, що Ізраїль "розробляє рішення для усунення" їхнього дефіциту.

У матеріалі зазначається, що Ізраїль має в своєму арсеналі й інші засоби захисту від іранських ракет. Зокрема, мова про винищувачі. Проте саме перехоплювачі є одними з найефективніших засобів оборони проти ракет великої дальності. Відома на весь світ ізраїльська система "Залізний купол" призначена саме для відбиття ракет ближньої дії.

Війна на Близькому Сході – інші новини

Сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що американський президент Дональд Трамп втратив контроль над війною в Ірані. За словами політика, американський лідер прорахувався, коли розпочинав операцію.

Тим часом агентство Reuters повідомляє, що на даному етапі війни США та Іран виступають проти мирних переговорів. Оман, який був посередником у переговорах між Іраном і США до поточної ескалації, неодноразово намагався поновити дипломатичний трек.

