Якщо армія Великої Британії ліквідує приблизно 200 своїх танків Challenger 2, вона стане лише другою великою країною НАТО, яка відмовилася від такого важкого озброєння. І це цілком можливий наслідок комплексного перегляду, який Лондон збирається провести найближчим часом.
Читайте такожBusiness Insider: Чи справді ера танків добігає кінця?Про це пише Forbes, нагадуючи, що в 2011 році Нідерланди ліквідували весь арсенал з 60 танків Leopard 2, щоб заощадити. Крок був, м'яко кажучи, спірним. І він може бути корисним уроком для Міністерства оборони Великої Британії.
Економічна криза 2008 року сильно вдарила по Нідерландах. Уряд скоротив свої витрати на 40 мільярдів доларів наступного ж року. Через це нідерландська армія знищила свої танкові батальйони і позбулася всіх танків Leopard 2A6.
Ці бойові машини зробили свій останній постріл під час навчань в травні 2011 року.
"Це було схоже на похорон", - сказав капітан Джонні Ромейн, який був офіцером одного танкових батальйонів.
Гаага швидко продала Фінляндії 100 зі своїх 120 Leopard 2 в сховищах. На той час планом було продати й останні 20. Але потім в 2014 році Росія вторглася в Україну. І погляди нідерландського уряду різко змінилися.
Читайте такожДля українських військових відновили партію бойових машин піхотиХоч армія країни зберегла БМП і самохідні гаубиці, нестача танків сильно скорочувала можливості у протистоянні проти такого розвиненого з військової точки зору ворога, як Росія. На деякі речі Збройні сили Нідерландів більше не були здатні.
"Без танків маневри, такі як прорив чи поворотний рух, більше були неможливі", - сказав капітан Чіл Нювенхус, який командував танковою ротою.
Прорив - це пряма атака проти фортифікацій ворога. А поворотний рух - це швидка флангова операція, яка вимагає мобільності й вогневої потужності. Після російського вторгнення в Україну нідерландська армія усвідомила, що повинна мати змогу проводити такі маневри, якщо між Росією й НАТО почнеться війна.
Тож в 2015 році, після продажу останніх танків, нідерландський уряд вирішив повернути деякі з них. Але гроші все ще були проблемою. Тому Гаага побачила можливість у планах армії Німеччини закупити нові танки.
У німецьких Збройних сил на той час було близько 200 танків Leopard 2. І Берлін хотів збільшити арсенал до 330. Але йому бракувало військових, які б служили в розширених танкових формуваннях. Тож уряди Німеччини й Нідерландів домовилися "обмінятися".
Читайте такожForeign Policy: Ні, безпілотники не зробили танки непотребомГаага перевела в Німеччину останні 18 танків Leopard 2A6. Берлін оновив їх до стандарту 2A7, а потім утворив з них новий загін в складі 414-го танкового батальйону своєї армії. Сотня нідерландських солдатів пішли служити в цьому батальйоні, чим полегшили німецьку нестачу кадрів.
Нове танкове утворення під командуванням Німеччини. Але в разі початку війни підтримають нідерландські війська в рамках ширшої операції НАТО. У підсумку Нідерланди орендують частину танків, якими колись володіли.
Збройні сили Великої Британії повинні оцінити ту ж російську загрозу, яка переконала армію Нідерландів частково повернути своє важке озброєння. Якщо Лондон відмовиться від танків, він теж усвідомить, що втратив певні військові можливості.
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