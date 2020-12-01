Тепер цю ж помилку збирається зробити Британія, обмеживши свої військові можливості.

Якщо армія Великої Британії ліквідує приблизно 200 своїх танків Challenger 2, вона стане лише другою великою країною НАТО, яка відмовилася від такого важкого озброєння. І це цілком можливий наслідок комплексного перегляду, який Лондон збирається провести найближчим часом.

Читайте такожBusiness Insider: Чи справді ера танків добігає кінця?Про це пише Forbes, нагадуючи, що в 2011 році Нідерланди ліквідували весь арсенал з 60 танків Leopard 2, щоб заощадити. Крок був, м'яко кажучи, спірним. І він може бути корисним уроком для Міністерства оборони Великої Британії.

Економічна криза 2008 року сильно вдарила по Нідерландах. Уряд скоротив свої витрати на 40 мільярдів доларів наступного ж року. Через це нідерландська армія знищила свої танкові батальйони і позбулася всіх танків Leopard 2A6.

Ці бойові машини зробили свій останній постріл під час навчань в травні 2011 року.

"Це було схоже на похорон", - сказав капітан Джонні Ромейн, який був офіцером одного танкових батальйонів.

Гаага швидко продала Фінляндії 100 зі своїх 120 Leopard 2 в сховищах. На той час планом було продати й останні 20. Але потім в 2014 році Росія вторглася в Україну. І погляди нідерландського уряду різко змінилися.

Читайте такожДля українських військових відновили партію бойових машин піхотиХоч армія країни зберегла БМП і самохідні гаубиці, нестача танків сильно скорочувала можливості у протистоянні проти такого розвиненого з військової точки зору ворога, як Росія. На деякі речі Збройні сили Нідерландів більше не були здатні.

"Без танків маневри, такі як прорив чи поворотний рух, більше були неможливі", - сказав капітан Чіл Нювенхус, який командував танковою ротою.

Прорив - це пряма атака проти фортифікацій ворога. А поворотний рух - це швидка флангова операція, яка вимагає мобільності й вогневої потужності. Після російського вторгнення в Україну нідерландська армія усвідомила, що повинна мати змогу проводити такі маневри, якщо між Росією й НАТО почнеться війна.

Тож в 2015 році, після продажу останніх танків, нідерландський уряд вирішив повернути деякі з них. Але гроші все ще були проблемою. Тому Гаага побачила можливість у планах армії Німеччини закупити нові танки.

У німецьких Збройних сил на той час було близько 200 танків Leopard 2. І Берлін хотів збільшити арсенал до 330. Але йому бракувало військових, які б служили в розширених танкових формуваннях. Тож уряди Німеччини й Нідерландів домовилися "обмінятися".

Читайте такожForeign Policy: Ні, безпілотники не зробили танки непотребомГаага перевела в Німеччину останні 18 танків Leopard 2A6. Берлін оновив їх до стандарту 2A7, а потім утворив з них новий загін в складі 414-го танкового батальйону своєї армії. Сотня нідерландських солдатів пішли служити в цьому батальйоні, чим полегшили німецьку нестачу кадрів.

Нове танкове утворення під командуванням Німеччини. Але в разі початку війни підтримають нідерландські війська в рамках ширшої операції НАТО. У підсумку Нідерланди орендують частину танків, якими колись володіли.

Збройні сили Великої Британії повинні оцінити ту ж російську загрозу, яка переконала армію Нідерландів частково повернути своє важке озброєння. Якщо Лондон відмовиться від танків, він теж усвідомить, що втратив певні військові можливості.

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Переклад: Лесь Димань