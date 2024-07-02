Українські морські дрони завдають чимало втрат росіянам і вони вигадують, як від них захищатись.

Через успішні атаки українських морських дронів в Росії планують будувати малі ракетні кораблі для ВМФ РФ із посиленим захистом машинного відділення для протидії цих апаратів, повідомляє Defense Express.

Зазначається, що російські пропагандисти цитують слова генерального кораблебудівної корпорації "Ак Барс" Рента Містахова та заявляють, що РФ зробить "додатковий захист" на ракетні корвети. Вони також наголосили, що українські катери-камікадзе перш за все б'ють саме по машинному відділенню з тим, щоб знерухомити ціль і зробити її максимально вразливою.

"Тут варто підкреслити, що до цього моменту ніяких даних про наявність хоча б якогось захисту для машинних відділень на російських ракетних корветах будь-яких проектів, наприклад носіїв "Калібрів" проектів 21631 "Буян-М" та 22800 "Каракурт" - не було. Можливо, навіть закладені в ці кораблі конструктивні рішення особливого "простору для маневру" не дають, і слова про "додатковий захист" від морських дронів ЗСУ так і можуть залишитись на рівні декларацій", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Водночас експерти наголосили, що влучання українських морських дронів призводить до пробоїн і нижче, і вище ватерлінії. Тому росіянам навряд чи вдасться обійтись лише "протиторпедним захистом", який має посилити підводну частину корпусів корветів.

"Звісно, тут можна пожартувати, що рашисти можуть піти просто на наварювання "мангалів" чи антидронових решіток на свої ракетні корвети. Але окрема іронія історії полягає в тому, що військово-морська історія взагалі-то уже знає подібний формат захисту, тільки це називалось "протиторпедні сіті"", - відзначило видання.

Водночас Defense Express вважає, якщо Росія піде на цей крок, то це призведе до зменшення маневровості кораблів у відкритому морі.

Як РФ намагається боротись з морськими дронами

Як раніше писав УНІАН, росіяни вигадали новий спосіб вистежувати морські дрони. Для цього вони планують використовувати безпілотники гелікоптерного типу ВТ-30Е від "Радар ммс".

Також УНІАН повідомляв, що українські морські дрони перемогли російський флот у Чорному морі. Багато експертів зазначили, що морські дрони відносно дешеві, їх важко виявити та захиститися від них. Їхнє використання показує, як менші, бідніші країни можуть вирівняти умови для військово-морських сил проти більших, потужніших флотів.

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