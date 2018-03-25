Колекція світлин The Beatles продана з аукціону за $357 тисяч

Ще одним лотом на цих торгах був автомобіль Mercedes AMG чорного кольору, придбаний у 1984 році Джорджем Харрісоном.

Колекція з кількох сотень негативів світлин англійської групи The Beatles, які раніше ніколи не демонструвалися і на яких відображені перші її гастролі в США, продали з аукціону в суботу за 253 тис. фунтів стерлінгів (357 тис. доларів).

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Як повідомляє ВВС, колекція була головним лотом на традиційних торгах пам'ятними речами, пов'язаними з ліверпульської четвіркою, які щорічно влаштовує у Ньютон-ле-Уіллоусі аукціонний дім Omega Auctions.

Автором знімків є фотограф Майк Мітчелл, якому на момент тих гастролей, що відбулися у 1964 році, було 18 років. Спочатку він сфотографував британський квартет під час його прибуття на вашингтонський залізничний вокзал Union Station, потім зняв кадри прес-конференції, потім концерт The Beatles у Washington Coliseum на критій арені і, нарешті, концерт групи в громадському центрі Балтімора - Baltimore Civic Center.

Ще одним важливим лотом на цих торгах був автомобіль Mercedes AMG чорного кольору, придбаний у 1984 році Джорджем Харрісоном (1943-2001) за 85 тис. фунтів (120 тис. доларів). Загалом він володів ним протягом 16 років. Новий володар придбав цю машину за 43,2 тис. фунтів (61 тис. доларів).