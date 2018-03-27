Померла Стефан Одран, одна з найвідоміших французьких актрис

Одран була "музою" режисера Клода Шаброля і однією з найвідоміших актрис Франції.

Французька актриса Стефан Одран померла 27 березня у віці 85 років. Вона померла після хвороби.

Про смерть Одран повідомив її син, актор Тома Шаброль, передає La Croix.

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Одран почала акторську кар'єру на паризькій сцені та телебаченні. Потім Одран стала "музою" режисера Клода Шаброля і однією з найвідоміших актрис Франції. Вона знялася у іспанського режисера-сюрреаліста Луїса Бунюеля в картині «Скромна чарівність буржуазії».

Їхній шлюб із Шабролем завершився розлученням. Вона зіграла в його фільмах «Кузени», «П'явки», «Залицяльники», «Око лукавого», «Демаркаційна лінія» і «Скандал».

Як повідомляв УНІАН, 24 березня померла перша в історії переможниця "Євробачення".