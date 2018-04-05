З'явився запис дзвінка солістки The Cranberries за пару годин до її смерті

У повідомленні співачка захоплюється новою версією хіта Zombie, створеною групою Bad Wolves.

У мережі з'явився запис телефонного повідомлення солістки групи The Cranberries Долорес О'Ріордан, залишеного нею всього за кілька годин до смерті на автовідповідачі її давнього приятеля Дена Уейта.

Запис опублікувало видання TMZ. В голосовому повідомленні співачка захоплюється новою версією хіта Zombie, створеною групою Bad Wolves. Саме для студійного запису вокалу для цієї версії пісні співачка приїхала в Лондон, де її знайшли мертвою в номері готелю.

Як повідомляє видання, група Bad Wolves все-таки випустила кавер пісні без вокалу О'Ріордан через місяць після її смерті. Пісня була випущена в пам'ять про співачку, а всі зароблені на ній гроші група віддала трьом дітям солістки The Cranberries.

Відео з Youtube Eleven Seven Music

Як повідомляв УНІАН, 15 січня тіло 46-річної О'Ріордан було знайдено у готелі в Лондоні. Британська поліція назвала смерть солістки The Cranberries "незрозумілою", але "не підозрілою".