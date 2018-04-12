Помер 36-річний лідер британської групи The Overtones

10:58, 12 квітня 2018
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Співакові було @ років \ TimMatley

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Як повідомляє The Guardian, у музиканта медики діагностували рак шкіри третього ступеня, він пропустив різдвяні виступи групи в 2016 році, але повернувся на сцену у липні 2017 року.

Інформацію про смерть музиканта підтвердили в офіційному "Твіттері" групи The Overtones. "З великим смутком ми повинні оголосити про те, що наш дорогий друг і брат Тіммі помер. Ми знаємо, що ця новина буде такою ж сумною для всіх вас, як і для нас", - йдеться в повідомленні.

У травні Метлі повинен був зробити благодійний стрибок з парашутом в підтримку госпіталю Royal Marsden, де проходив лікування.

Група The Overtones складається з п'яти вокалістів, які виступають у жанрі А капела. Вона випустила п'ять альбомів, чотири з яких були в десятці кращих альбомів Великобританії.

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Теги: #співак#помер