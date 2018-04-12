Музикант хворів - у нього був рак шкіри третього ступеня.

Помер 36-річний лідер британської групи The Overtones Тіммі Метлі.

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Як повідомляє The Guardian, у музиканта медики діагностували рак шкіри третього ступеня, він пропустив різдвяні виступи групи в 2016 році, але повернувся на сцену у липні 2017 року.

Інформацію про смерть музиканта підтвердили в офіційному "Твіттері" групи The Overtones. "З великим смутком ми повинні оголосити про те, що наш дорогий друг і брат Тіммі помер. Ми знаємо, що ця новина буде такою ж сумною для всіх вас, як і для нас", - йдеться в повідомленні.

It is with the greatest sadness that we have to announce that our dear friend and brother Тіммі has passed away. We know this news will be as heartbreaking for you all as it is for us. We appreciate your love and support at this difficult time. Mike, Darren, Mark & Lachie x — The Overtones (@the_overtones) 11 квітня 2018 р.

У травні Метлі повинен був зробити благодійний стрибок з парашутом в підтримку госпіталю Royal Marsden, де проходив лікування.

Група The Overtones складається з п'яти вокалістів, які виступають у жанрі А капела. Вона випустила п'ять альбомів, чотири з яких були в десятці кращих альбомів Великобританії.