У Белграді скоєно замах на сербського екс-міністра

У Белграді скоєно замах на сербського магната та екс-міністра уряду Сербії Мілана Беко. Його доставили до лікарні з пораненнями й прооперували. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий. Є загроза для життя, передає Радіо Свобода.

За інформацією поліції, у 53-річного бізнесмена вистрілили 3 рази біля його будинку в передмісті сербської столиці. Розшукуються двоє підозрюваних. Блоковані всі дороги в Белграді та околицях.

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Мілан Беко відомий як людина, яка поєднувала бізнес з політикою у першій половині 1990-х років, коли на території Югославії йшла війна і країна була під міжнародними санкціями. Беко широко користувався своїми політичними та діловими зв'язками, щоб нарощувати статок до і після падіння режиму екс-президента Югославії Слободана Мілошевича.

Як зазначають РИА Новости, Мілан Беко, 53-річний уродженець Чорногорії, неофіційно вважається одним з найбагатших людей Сербії.

Передбачається, що обставини замаху допоможуть прояснити записи з камер відеоспостереження в цьому кварталі.