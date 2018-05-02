Тиран і наркоман: охоронці Джонні Деппа подали на нього в суд

Охоронці стверджують, що їм доводилося виконувати завдання, що не входять в їх обов'язки, а іноді навіть порушувати закон.

Охоронці популярного американського актора Джонні Деппа подали на нього до суду через те, що актор перестав їм платити.

Охоронці Юджин Арреола і Мігель Санчез спочатку захищали Деппа, працюючи в охоронній фірмі, а з початку 2016 року оформили особисті договори з актором. Після цього, за їх словами, їм доводилося виконувати завдання, не пов'язані з їх службовими обов'язками, повідомляє TMZ.

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Іноді охоронцям навіть доводилося порушувати закон через актора. Вони стверджують, що керували автомобілем, коли актор перевозив у ньому наркотики, а також, наприклад, попереджали Деппа про те, що "на його обличчі є сліди заборонених речовин". За їх словами, вони захищали актора від себе самого.

Також охоронцям доводилося доглядати за дітьми актора або за членами його команди, які перебували в неадекватному стані.

Як повідомляє видання, актор не платив охоронцям понаднормових і навіть не давав перерви на обід. Тепер Арреола і Санчез судяться з Деппом і вимагають відшкодувати їм понаднормові, зарплату, відпускні та завдані збитки.

Як повідомляв УНІАН, зірка "Піратів Карибського моря" замішаний ще в одному скандалі. Його колишня дружина Ембер Херд стверджує, що Депп бив її, коли вони перебували у шлюбі.