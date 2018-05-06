Радянська символіка і "термінатори": у Москві відбулася репетиція військового параду (фоторепортаж)

Брав участь у репетиції параду і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

6 травня у Москві влаштували генеральну репетицію військового параду з нагоди 9 травня.

Із георгіївськими стрічками Красною площею марширували силовики з різних видів військ. Представили на репетиції і нові види техніки. Серед неї – три бойові машини підтримки танків під назвою "Термінатор".

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Брав участь у репетиції параду і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

У зв'язку з репетицією у Москві перекрили рух деякими вулицями.

У генеральній репетиції взяли участь майже 14 тисяч військовослужбовців і понад 100 бойових машин, включаючи роботів.