Довше країною правили тільки царі: журналісти розповіли про спадкоємця "імперії Путіна"

На думку журналістів, наступні 6 років президентства Путіна стануть останніми на цій посаді. Путін з результатом в 25 років стане одним з найбільш "довгограючих" російських лідерів.

Президент РФ Володимир Путін 7 травня в Кремлі вже в четвертий раз склав присягу глави держави. Якщо він зуміє досидіти до кінця свого президентського терміну, то з результатом в 25 років стане одним з найбільш "довгограючих" російських лідерів.

Про це йдеться в журналі "Новое время". Для порівняння: Леонід Брежнєв керував СРСР 18 років, Йосип Сталін — 29 років.

"Довше країною правили тільки царі і, схоже, що Путін бачить себе скоріше в їх числі, ніж серед найнятих менеджерів. За останні 20 років Росія, залишаючись за формою республікою, по суті перетворилася на абсолютну монархію з головною її особливістю: воля правителя важливіше будь-яких законів та інститутів. Там немає суду вище царського. Це правило навіть формалізовано у вигляді відмови РФ від пріоритету рішень міжнародних судів над національними. Володимир Путін домігся абсолютної влади", - йдеться в статті.

Зазначається, що тільки Путін зараз може вибрати наступника — людину, яка буде керувати РФ після нього. Відразу після інавгурації 8 травня на посаду кронпринца (формально — прем'єр-міністра) був перепризначений Дмитро Медведєв.

"Путін безмежно довіряє людині, яка чотири роки гріла йому трон, навіть не спробувавши взяти реальну владу в свої руки. Саме тому Медведєв залишиться офіційним спадкоємцем, хоча чутки про його "швидку відставку" ходять по Москві постійно. Люди, які поширюють ці чутки, просто не розуміють: це прем'єра можна звільнити за погану роботу, але кронпринца — ні. Він може потрапити в опалу тільки в одному випадку: якщо почне до покладеного терміну облизуватися на царський трон. Ось тоді так: не лише посади, а й голови позбутися. Але поки нічого такого не відбувається, ділові та професійні якості прем'єр-міністра ніякого значення не мають. Головна його функція — бути легітимним спадкоємцем престолу", - наголошується в статті.

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Варто відзначити, що цей термін буде, по суті, п'ятим, формально — четвертим, а юридично — другим поспіль. Фактично ж, мабуть, він стане для Путіна останнім. За конституцією, через шість років правління він повинен буде поступитися Кремль іншій людині ще на шість років. У 2030 році Путіну буде 77 років. Балотуватися в президенти, щоб працювати до 83, — це досить складно.

"Звичайно, Путін завжди може змінити конституцію, щоб уникнути шестирічної перерви в правлінні. Але тут є дві проблеми. По-перше, він — легаліст, тобто прихильник формального дотримання закону. Сам він міняти конституцію не захоче", - йдеться в статті.

Наголошується, що зараз Путін майже мимоволі підштовхує еліти до перевороту.

"Він руйнує життєві стратегії своїх наближених, відрізаючи їм дорогу на Захід. Він лякає їх невизначеністю, почавши репресії-лайт всередині Росії. Він розгубив активну підтримку в суспільстві, тому і влаштував на останніх виборах жахливі фальсифікації. Але головне — Путін своїми руками підготував собі абсолютно легітимного, порівняно молодого, але вже досвідченого, відомого всій країні і світу наступника, який влаштував би еліти набагато більше, ніж сам цар. Мова про згаданого вище Дмитра Медведєва", - уточнює автор статті.

У Москві з ностальгією згадують ті часи, коли він дружив з Бараком Обамою, їздив у США за новим iPhone і не захоплював Донбас, а грав у бадмінтон. Причому його особистої участі в перевороті проти Путіна не знадобиться.

"Більше того, Медведєв міг би перешкодити змовникам, оскільки повинен був би розповісти про все своєму політичному батькові. Завдання Медведєва при путчі буде простим: стати керівником країни і повернути нормальні відносини із Заходом. Для цієї мети він підходить найкраще, а більше від нього нічого і не потрібно. Якщо міжнародні санкції стануть для російських еліт абсолютно нестерпними, якщо суспільству цар набридне так само, як у свій час набрид Микола II, якщо Путін здійснить одну-дві серйозні помилки, то його останній президентський термін напевно закінчиться раніше часу", - йдеться в статті.

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