Європейські країни повинні гарантувати втілення ядерної угоди - президент Ірану

Саме від Європи залежатиме рішення Тегерана, залишатися в угоді чи ні, стверджує президент Ірану.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Європейські країни повинні гарантувати втілення ядерної угоди.

Роухані вважає, що у ситуації зі збереженням ядерної угоди йдеться також про порятунок дипломатії як способу розв'язання міжнародних суперечок, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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"Американський вихід із міжнародної угоди є також порушенням політичної етики і сигналізує про кінець дипломатичних рішень", - заявив іранський президент.

Але інші партнери по договору - Німеччина, Франція, Великобританія, Китай та Росія - можуть ще врятувати цю домовленість і довіру до міжнародних угод, наголосив Роухані.

Однак для цього вони повинні гарантувати втілення ядерної угоди. Саме від цього залежатиме рішення Тегерана, залишатися в угоді чи ні, стверджує президент Ірану.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф вирушив у дипломатичний тур задля порятунку ядерної угоди. 13 травня він прибув з візитом у Пекін, а в наступні дні має відвідати Москву та Брюссель.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди, і що Іран рішуче протистоятиме тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізувати програму з розробки балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, запроваджені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.