Букінгемський палац пояснив, чому Єлизавета II не назвала Меган Маркл ""гідною довіри і любою"

Як з’ясувалося, жодного особистої неприязні до нареченої онука королева не відчуває.

Королева Єлизавета II дала свій дозвіл на шлюб принца Гаррі з Меган Маркл ще декілька місяців тому, проте одна деталь у цьому схваленні все ще не дає спокою ЗМІ.

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Мовляв, у документі королева не назвала наречену свого онука "гідною довіри та любою", як зробила це свого часу з Кейт Міддлтон, коли вона виходила заміж за принца Вільяма.

Букінгемський палац врахував занепокоєність людей і вирішив розставити крапки над "і". Як з'ясувалося, жодної особистої неприязні до нареченої онука королева не відчуває.

Причина, чому королева не назвала Меган "любою", у тому, що наречена принца Гаррі не є громадянкою Великобританії.

"Наше розуміння таке, що "гідний довіри та любий" зазвичай використовується стосовно громадян Об'єднаного королівства та держав Співдружності націй, ось чому про неї вона так не висловлювалася", - прокоментував представник Букінгемського палацу, повідомляє ТСН з посиланням на DailyMail.

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл одружаться вже цієї суботи, 19 травня. Тим часом батько Меган Маркл відмовився вести її під вінець з обранцем через певний скандал, що стався напередодні свята.