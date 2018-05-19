На весілля принца Гаррі приїхали Джордж Клуні, Ідріс Ельба і Девід Бекхем

В каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку збираються гості королівського весілля, в тому числі знаменитості.

Сьогодні, 19 травня, опівдні за британським часом (14:00 за Києвом) у Віндзорі буде укладено шлюб принца Гаррі і Меган Маркл. Серед гостей церемонії - актори Джордж Клуні і Ідріс Ельба, а також футболіст Девід Бекхем.

Вийшовши з церкви молодята проїдуть через Віндзор, де і знаходиться Віндзорський замок - одна з офіційних резиденцій королеви. Процесія закінчиться в Георгіївському залі у Віндзорському замку, де буде урочистий обід, на який запрошено 600 осіб.

Ближче до вечора молодята вирушать у Фрогмор-хаус - заміську резиденцію королівської сім'ї, де зберуться 200 їхніх найближчих друзів.