На весілля принца Гаррі приїхали Джордж Клуні, Ідріс Ельба і Девід Бекхем
13:18, 19 травня 2018Світ
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В каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку збираються гості королівського весілля, в тому числі знаменитості.
Джордж і Амаль Клуні / REUTERS
Сьогодні, 19 травня, опівдні за британським часом (14:00 за Києвом) у Віндзорі буде укладено шлюб принца Гаррі і Меган Маркл. Серед гостей церемонії - актори Джордж Клуні і Ідріс Ельба, а також футболіст Девід Бекхем.
Девід і Вікторія Бекхем / REUTERS
Вийшовши з церкви молодята проїдуть через Віндзор, де і знаходиться Віндзорський замок - одна з офіційних резиденцій королеви. Процесія закінчиться в Георгіївському залі у Віндзорському замку, де буде урочистий обід, на який запрошено 600 осіб.
Ідріс Ельба / REUTERS
Ближче до вечора молодята вирушать у Фрогмор-хаус - заміську резиденцію королівської сім'ї, де зберуться 200 їхніх найближчих друзів.
Дивитися пряму трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл.
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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл