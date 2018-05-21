У Кремлі назвали боротьбу Британії із "брудними грошима" з РФ "русофобією"

Прес-секретар президента РФ вважає, що дії Великої Британії негативно позначаться на її інвестиційній привабливості.

У Кремлі назвали «русофобією» і недобросовісною конкуренцією боротьбу з «брудними грошима» з РФ, яка проводиться у Великій Британії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, як у Кремлі ставляться до можливого посилення антиросійських санкцій британською стороною у зв'язку з публікацією доповіді комітету палати громад британського парламенту про «брудні гроші» з Росії.

«Ми з вами є свідками досить безпрецедентної манії, русофобської манії у Великій Британії, яка знаходить найрізноманітніші прояви, зокрема й такі. Причому ви бачите, що ця русофобська хвиля спровокована не якимись подіями щодо Великої Британії чи її громадян, вона спровокована провокацією, влаштованою власне британською стороною. Я маю на увазі так звану справу Скрипалів», - заявив Пєсков.

Він зазначив, що російський бізнес стикається з недобросовісним і недружнім ставленням, проте в Кремлі не мають інформації про відмову у видачі британської інвестиційної візи Роману Абрамовичу.

«Ні, я нічого не можу сказати, тому що не маю інформації. Дійсно, такі повідомлення у ЗМІ були. Я щойно саме говорив про те, що наш бізнес стикається з різними проявами несумлінного і недружнього ставлення», - сказав Пєсков.

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За його словами, впродовж останнього десятиліття російський великий бізнес зростав, розвивався і «здійснював мирну економічну експансію за кордон».

Пєсков додав, що цей бізнес конкурентоспроможний, має інтереси в різних точках світу і досить успішно веде справи.

«Однак останніми роками також ми стали фіксувати прояви недружньої конкуренції, несправедливої і незаконної конкуренції, порушення всіх норм і правил Світової організації торгівлі», - сказав він.

Пєсков заявив, що такі дії шкодять інтересам російських компаній.

«Подібні законопроекти йдуть, напевно, в одному ряду з такими недружніми кроками. Безумовно, це є не чим іншим, як черговим кроком у руслі недружньої і несправедливої конкуренції. Більш того, у мене немає сумнівів, інвестори з інших країн теж не залишать без уваги подібні дії, тому що інвестори з будь-якої країни після подібних дій Великої Британії можуть зіткнутися з ситуацією, коли їхні інвестиції назвуть «брудними грошима», - сказав Пєсков.

Він вважає, що дії Великої Британії негативно позначаться на її інвестиційній привабливості.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Міжнародний комітет палати громад британського парламенту опублікував доповідь про «російську корупції у Великій Британії», в якій закликав уряд країни ввести санкції проти більшої кількості осіб, які пов'язані із владними структурами РФ, а також порушують права людини, і посилити їх.

У доповіді під назвою «Московське золото: російська корупція у Великій Британії» комітет відзначає, що «використання Лондона як бази для корумпованих активів осіб, пов'язаних із Кремлем, явно належить до широкомасштабної російської стратегії та має наслідки для національної безпеки» Великої Британії.

У зв'язку з цим, йдеться в доповіді, боротьба з розміщенням активів осіб, пов'язаних із представниками влади у РФ, і посилення санкцій мають стати пріоритетом британської влади. При цьому інвестиції з РФ названі «брудними грошима».

Довідка УНІАН. 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості у британському місті Солсбері, тоді також постраждав поліцейський. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою у СРСР. У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ. Ситуація навколо отруєння Скрипаля призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.