Племінник Меган Маркл намагався зайти в нічний клуб з ножем (відео)

Племінник Меган Маркл, яка 19 травня вийшла заміж за принца Гаррі, за кілька днів у Великобританії встиг "засвітитися" в пресі, йдеться у сюжеті "ТСН.Ранок".

На церемонію вінчання Тайлера Дулі молодята не запрошували. Однак він все одно прилетів до Лондона і нібито вирішив відсвяткувати весілля принца Гаррі і Меган в нічному клубі.

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Британські ЗМІ дізналися, що в заклад Тайлер намагався увійти з ножем. Туди одразу приїхала поліція, однак підтвердити особу порушника в поліції відмовляються. Хлопець відбувся попередженням.

Нагадаємо, раніше інший родич герцогині Сассекской, її зведений брат Том у відкритому листі просив сестру запросити його на її весілля з принцом. Цікаво, що до цього також у відкритому листі благав Гаррі скасувати весілля "поки не пізно" і просив принца не робити "найбільшу помилку в його житті".