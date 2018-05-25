Скандальний лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров заявив про розлучення
18:08, 25 травня 2018Світ
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Також співак попросив пресу не турбувати з допитами.
Шнурів повідомив про розлучення / скріншот
Лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров повідомив про своє розлучення з дружиною Матільдою.
Пара прийняла рішення розлучитися. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Instagram. Також співак попросив пресу не турбувати з допитами.
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"З великим жалем, але любов'ю і вдячністю один до одного, запобігаючи всілякі домисли і чутки, ми з Матільдою повідомляємо про те, що вирішили розлучитися. Прохання до всіх ЗМІ не порушувати наш особистий простір. Спасибі", - написав Шнурів.
Раніше Шнурів потроллил Путіна іронічним віршем про його інавгурації.
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