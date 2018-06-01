Команда Мюллера витратила понад 4 мільйони на розслідування російського втручання

Розслідування по «російському справі» ведуться з 1 жовтня 2017 року.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде справу про передбачуване російському втручанні в політику США, витратив трохи більше $4,5 млн на розслідування справи. Такі дані наводяться в доповіді мін'юсту Сполучених Штатів.

Розслідування по «російському справі» ведуться з 1 жовтня 2017 року. У доповіді опубліковані дані від витрати Мюллера з початку розслідування по 31 березня 2018 року. Згідно зі звітом мін'юсту, близько $2,7 було витрачено на зарплати працівникам та іншим працівникам.

Раніше Рудольф Джуліані, адвокат президента США Дональда Трампа, заявив, посилаючись на команду Мюллера, що «російське справа» буде закрито 1 вересня нинішнього року.