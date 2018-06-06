Леді Гага дебютувала у кіно в ролі, яку раніше виконала Барбара Стрейзанд (відео)

У фільмі "Народження зірки" Леді Гага і Бредлі Купер виконали всі пісні під час зйомки, а не в студії.

Вийшов трейлер фільму "Народження зірки" ("A star is born"), головні ролі в якому виконали Леді Гага і Бредлі Купер. Для співачки цей фільм став дебютом в кіно, для Купера - режисерським дебютом.

Фільм розповідає про історію любові співака і його протеже, яку він виводить на сцену, після чого вона стає зіркою. Як повідомляє IndieWire, пісні у фільмі виконані під час зйомки, а не в студії, на чому наполягла Леді Гага. Для цього співачка і Бредлі Купер разом виступили на великих фестивалях Coachella and Glastonbury.

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Фільм є рімейком однойменного фільму 1976 року з Барбарою Стрейзанд, який, у свою чергу, є ремейком фільму 1937 року з Джанет Гейнор і версією 1954 року з Джуді Гарленд.

Як повідомляв УНІАН, раніше вийшов трейлер ремейка культового хоррора "Суспірія", головну роль в якому зіграла зірка "50 відтінків сірого".