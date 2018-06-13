В Алли Пугачової знайшовся двійник (фото)
Дружина відомого коміка Гаріка Мартиросяна Жанна Левіна часто ділиться з шанувальниками рідкісними сімейними кадрами, жінка активно веде сторінку в Instagram, повідомляючи фанатам останні новини.
Цього разу Жанна оприлюднила в мережі кадр, який викликав захоплення в інтернет-користувачів. Дописники помітили, що жінка як дві краплі води схожа на Аллу Борисівну Пугачову, передає StarHit.
"Сім годин танцювала на 15-сантиметрових підборах на дуже веселому 45-річному дні народженні. У гарної 18-річної подруги. Зранку болить все, крім голови. Її і фотографую", - розповіла Жанна.
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«На Пугачову схожа тут», «Пугачова в молодості», «У вас чудовий гумор, вам треба з Гаріком виступати дуетом», - зазначили користувачі мережі. Через кілька годин Жанна вирішила зробити колаж. І розповіла, що з Аллою Борисівною її пов'язує не тільки зовнішня схожість.
«Минулий мій пост викликав бурю коментарів про мою схожість на фотографії з Аллою Борисівною Пугачовою. І ви абсолютно праві! Я люблю гумориста і Алла Борисівна любить гумориста. Правда, я люблю старого, а вона молодого. Я виглядаю на 40 років і Алла Борисівна виглядає на 40. Правда, мені 20, а Аллі Борисівні 69. Мене дуже любить моя мама і Аллу Борисівну любить моя мама. Я - «жінка, яка співає» і Алла Борисівна - «жінка, яка співає». Правда, я співаю в душі, а Алла Борисівна на сцені. Я бачила Філіпа Кіркорова Алла Борисівна бачила. Правда, я бачила на сцені, а Алла Борисівна у душі», - іронічно зауважила Жанна.
Раніше відома російська співачка Алла Пугачова показала фанатам відвертий ролик з чоловіком Максимом Галкіним.