В Алли Пугачової знайшовся двійник (фото)

На думку користувачів, дружина гумориста Гаріка Мартиросяна Жанна Левіна схожа на Примадонну. Вона опублікувала фото, яке точнісінько повторює знімок Алли Борисівни, зроблений кілька десятиліть тому.

Дружина відомого коміка Гаріка Мартиросяна Жанна Левіна часто ділиться з шанувальниками рідкісними сімейними кадрами, жінка активно веде сторінку в Instagram, повідомляючи фанатам останні новини.

Цього разу Жанна оприлюднила в мережі кадр, який викликав захоплення в інтернет-користувачів. Дописники помітили, що жінка як дві краплі води схожа на Аллу Борисівну Пугачову, передає StarHit.

"Сім годин танцювала на 15-сантиметрових підборах на дуже веселому 45-річному дні народженні. У гарної 18-річної подруги. Зранку болить все, крім голови. Її і фотографую", - розповіла Жанна.

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«На Пугачову схожа тут», «Пугачова в молодості», «У вас чудовий гумор, вам треба з Гаріком виступати дуетом», - зазначили користувачі мережі. Через кілька годин Жанна вирішила зробити колаж. І розповіла, що з Аллою Борисівною її пов'язує не тільки зовнішня схожість.

«Минулий мій пост викликав бурю коментарів про мою схожість на фотографії з Аллою Борисівною Пугачовою. І ви абсолютно праві! Я люблю гумориста і Алла Борисівна любить гумориста. Правда, я люблю старого, а вона молодого. Я виглядаю на 40 років і Алла Борисівна виглядає на 40. Правда, мені 20, а Аллі Борисівні 69. Мене дуже любить моя мама і Аллу Борисівну любить моя мама. Я - «жінка, яка співає» і Алла Борисівна - «жінка, яка співає». Правда, я співаю в душі, а Алла Борисівна на сцені. Я бачила Філіпа Кіркорова Алла Борисівна бачила. Правда, я бачила на сцені, а Алла Борисівна у душі», - іронічно зауважила Жанна.

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