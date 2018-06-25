Бутафорський бластер Хана Соло продали за півмільйона доларів

Бластер Хана Соло оцінили вище, ніж світловий меч, яким у перших двох частинах фільму був озброєний Люк Скайвокер.

Бутафорський бластер Хана Соло "The BlasTech DL-44" пішов з молотка за 550 тисяч доларів. Харрісон Форд користувався ним під час зйомок фільму "Повернення джедая" з класичної трилогії "Зоряних воєн".

Читайте такожLucasfilm заморозивши зйомки спін-оффів «Зоряних війн»

Як повідомляє Бі-бі-сі, реквізит фільму , виконаний з дерева з елементами пластику та металу, 30 років знаходився у колекції арт-директора фільму Джеймса Шоппе. Бластер Хана Соло оцінили вище, ніж світловий меч, яким у перших двох частинах фільму був озброєний Люк Скайвокер - його купили за 450 тис доларів.

За свою роботу в якості арт-директора картини Шоппе був номінований на "Оскар" в 1984 році, але не отримав його. Нагорода тоді пішла арт-директору фільму "Фанні і Олександр" Ганні Асп.

Шоппе виставив на аукціон ще близько 40 предметів реквізиту з фільму, включаючи сокиру евока і креслення корабля Джабби Хатта. За сокиру евока один з покупців заплатив 11 250 доларів (близько 9,642 євро), а ще один бластер пішов за 90 624 доларыв, розповіла в компанії Julien's Auctions, яка організувала аукціон.

Найдорожчим з коли-небудь проданих предметів реквізиту з "Зоряних воєн" був дроїд R2-D2, який пішов з молотка за 2,76 млн доларів в минулому році.