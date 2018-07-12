Ізраїль показав відео своїх ударів по військових об'єктах в Сирії

08:52, 12 липня 2018
Світ
746 0
Ізраїльська армія відповіла на проникнення чужого безпілотника на свою територію / Скріншот з відео, Twitter - IDF

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по трьох військових об'єктах у Сирії у відповідь на проникнення сирійського безпілотника на територію країни.

Читайте такожОЗХЗ підтвердила використання хлору в сирійській Думі

Про це повідомляється в Twitter ізраїльської армії. Зазначається, що безпілотник, який раніше проник на північ країни, було збито ракетою Patriot.

Підкреслюється, що ізраїльські ЗС будуть і надалі рішуче реагувати на будь-які спроби нашкодити мешканцям Ізраїлю та порушити суверенітет країни.

Нагадаємо, в травні ізраїльські військові відповіли на обстріл своїх позицій на Голанських висотах з території Сирії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Сирія#Ізраїль