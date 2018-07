Ізраїль показав відео своїх ударів по військових об'єктах в Сирії

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по трьох військових об'єктах у Сирії у відповідь на проникнення сирійського безпілотника на територію країни.

Про це повідомляється в Twitter ізраїльської армії. Зазначається, що безпілотник, який раніше проник на північ країни, було збито ракетою Patriot.

Earlier tonight, Wednesday July 11th, the IDF targeted three military posts in Syria in response to the infiltration of the Syrian UAV into Israel that was intercepted by the IDF earlier today pic.twitter.com/BvaEOfHNDv