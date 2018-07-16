Американські ЗМІ про зустріч Трампа з Путіним: дещо схоже на саміт зі Сталіним в Ялті, що може підірвати Україну

Преса з напругою відреагувала на зустріч президентів США і Росії, обмірковуючи можливі загрозливі наслідки.

Коли президент Росії Володимир Путін сяде за стіл переговорів у Хельсінкі, він, напевне, буде розмірковувати над проблемами розвідки, зовсім не пов’язаними з лідером США, який буде сидіти навпроти. Адже шпигунська еліта російського автократа була викрита американськими розвідниками, пише сьогодні Washington Post, нагадуючи про обвинувачення проти 12 російських нишпорок, які два дні тому висунув спеціальний представник Департаменту юстиції Роберт Мюллер.

В документі було вказано все: місця, дати, приналежність до частин, випадки застосування кіберметодів ГРУ, таємні схеми фінансування через Bitcoin тощо. Напевне, Путін запитує себе: «І як американці про все це дізналися? Які ще операції були викриті? Що вони ще там знають?».

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Лояльне до Республіканської партії видання Wall Street Journal писало, що у Хельсінкі Трамп вирушить таким же, як і більшість його попередників: без знань про нещодавню історію Росії і з очевидним нерозумінням того, що можна отримати від розмови з Путіним. Видання нагадує, що напруга в американо-російських відносинах з’явилася через російську агресію, а не відсутність комунікації. Якщо в результаті зустрічі будуть укладені якісь формальні чи неформальні домовленості, це легітимізує вчинки Росії, а її агресивна поведінка стане ще гіршою. Видання також нагадує, що Трамп перед зустріччю допускав можливість визнання російських претензій на Крим. Це може заохотити Кремль до пожвавлення війни на Донбасі. Крім того, наслідки зустрічі в Хельсінкі можуть призвести політичної нестабільності в Україні, де націоналістичні кола можуть виступити проти уряду.

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Видання Newsweek звернуло увагу на коментар радника президента США з національної безпеки Джона Болтона щодо зустрічі Трампа з Путіним. Сперечаючись з американськими журналістами, він порівняв сьогоднішню розмову в Хельсінкі із зустріччю президента Франкліна Рузвельта і прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчіля з диктатором СРСР Йосипом Сталіним у Ялті.

«Франклін Рузвельт зустрічався з Йосипом Сталіним в часи, коли активність в Росії була навіть гіршою, ніж сьогодні. Я не виправдовую теперішню поведінку, але не схоже, щоб Рузвельта і ліберальних демократів щось хвилювало в ті часи, коли він зустрічався зі Сталіним. Тож давайте подивимося на речі з історичної перспективи», - сказав радник президента США,

Тим часом, видання New York Times писало, що Володимир Путін вже отримав від Дональда Трампа майже все, що хотів. Адже його головною метою на такій бажаній зустрічі в Хельсінкі було провести розмову без тертя і суперечок. Щоб це стало символом кінця зусиллям Заходу з ізоляції Росії після вторгнення в Україну і втручання в американські вибори.

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«Якщо Трамп скаже: «Нехай минуле лишиться в минулому, нам треба керувати світом», - це буде саме те, що Москві потрібно», - сказав виданню російський незалежний експерт з закордонних справ Володимир Фролов.