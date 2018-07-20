Financial Times: Ідея Путіна про референдум на Донбасі помре, як і його задум про миротворців

Аналітики переконані, що нова пропозиція російського президента потрібна лише для створення нового тиску на Київ.

Пропозиція Володимира Путіна провести так званий «референдум» на захоплених частинах Донбасу – це лише політичний крок з метою отримати вигоду від бажання президента США Дональда Трампа покращити відносини з Росією. Вона не має нічого спільного з реальним варіантом завершення війни, яку Москва розпалила чотири роки тому.

Про це пише Financial Times. Якщо американський президент почне просувати цю пропозицію Путіна, розкол між Вашингтоном і Євросоюзом поглибиться. Адже ключові члени об’єднання - Німеччина і Франція - підтримують безуспішний мирний процес, опираючись на Мінські угоди від 2015 року.

«Зважаючи на те, що міжнародна спільнота, перш за все США, не можуть змусити Київ виконати Мінські угоди, інші варіанти вирішення внутрішнього українського конфлікту теж можуть обговорюватися», - сказала прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова.

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Financial Times нагадує, що російські бойовики і регулярні війська ведуть війну на Сході України. І саме Росія постійно перекидає озброєння в сусідню країну, але при цьому називає війну «внутрішнім українським конфліктом». Мінські угоди, які були погоджені на переговорах за участі України, Росії, а також Франції і Німеччини, закликають повернути контроль над українським кордоном Києву. Донбас же повинен отримати певну автономію від України, на чому наполягає Росія. Однак, до цього етапу навіть справа не дійшла, тому що перші пункти про припинення вогню і відведення зброї постійно порушуються.

Видання пише, що особа, наближена до «сірого кардинала» Кремля Владислава Суркова, повідомила, що ідея вирішити конфлікт на Донбасі через референдум, часто обговорювалася у Москві. При цьому, співрозмовник видання наполіг, що процес не буде таким же фейком, як у Криму, де Росія використала так званий «референдум» для виправдання анексії українського півострова.

«Все повинно відбутися під егідою ООН. З Росією процес буде мало пов’язаний, ніхто не говорить про приєднання території до РФ», - сказало джерело видання.

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В Україні ж вважають, що пропозиція Путіна про «референдум» на Донбасі сумнівна і, швидше за все, пастка. Аналітики ж кажуть, що такий задум нереально втілити. На думку політтехнолога Олександра Івахніка з «Центру політичних технолгій» у Москві, якщо Путін приніс цю пропозицію на зустріч з Трампом, «можна подумати, що метою її було встановити новий порядок денний щодо України і посилити тиск на Київ, щоб змусити його піти на компроміси».

«Практично немає жодного шансу на те, щоб ідея про такий референдум була втілена», - сказав Івахнік.

Видання додає, що це не перша пропозиція Москви, приречена на провал. Минулого року Путін запропонував відправити миротворців ООН на Донбас. Але при цьому, він висунув умови, на які інші сторони аж ніяк не могли погодитись.